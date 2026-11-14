​Apagón global de Microsoft supera las 20 horas y paraliza servicios en 74 países

Una falla masiva en la infraestructura en la nube de Microsoft mantiene inoperativas desde la tarde del jueves —acumulando más de 20 horas de interrupción— a sus herramientas corporativas más utilizadas, impactando las rutinas laborales y cotidianas de millones de usuarios en hasta 74 naciones.

​La caída del sistema abarca un amplio ecosistema digital que incluye plataformas de comunicación, productividad y ciberseguridad:

​Comunicaciones y oficina: Interrupciones en Outlook, Teams, los buzones de Exchange Online, SharePoint y el paquete Microsoft 365.

​Seguridad e inteligencia artificial: Fallos en Defender XDR y en el asistente Copilot, además de la desconexión de los conectores que enlazan a chatbots externos como Claude y ChatGPT dentro del entorno de Microsoft, aunque ambas herramientas conservan su operatividad de forma independiente.

​Afectación en la banca, el comercio y falta de planes de contingencia



​La parálisis tecnológica golpeó de inmediato la operatividad financiera y comercial. Un trabajador del sector bancario relató a RTVE que en las primeras horas quedaron "absolutamente bloqueados" al verse imposibilitados de comunicarse vía correo electrónico tanto con clientes como con sus propios equipos directivos, viéndose forzados a recurrir a aplicaciones alternativas para sostener la actividad.



​En el ámbito empresarial, Ignacio Perucha, encargado de contabilidad y facturación de MPM Protecciones España, explicó a TVE que el incidente frenó la recepción de pedidos y cortó el enlace con su casa matriz en Italia, generando además "incidencias en relación con la organización de transporte, instalaciones [...] A día de hoy, en este mundo tan globalizado el correo es una herramienta 100% esencial".



​De igual modo, la teleoperadora de Guadalajara Eva Marcos reportó caídas en las ventas debido a la imposibilidad de consultar especificaciones de productos alojados en aplicaciones de la multinacional. Ante esta dependencia digital, Juan Antonio Muñoz-Gallego, consejero ejecutivo de Skyller Academy, advirtió que el incidente deja al descubierto que las organizaciones que ya integraron la inteligencia artificial en sus flujos diarios "no estamos preparados con un plan b ante un colapso como el que estamos viviendo".

​Impacto desigual en las administraciones españolas



​Dentro de España, el alcance de la avería varió según la arquitectura informática de cada institución:

​Administración General del Estado: Registró afectaciones limitadas únicamente a los funcionarios con cuentas en la nube de Microsoft, dado que la mayor parte de los correos públicos operan en centros de datos propios.

​Junta de Andalucía: Reportó complicaciones este viernes en la Consejería de Sanidad —con mayor incidencia en Málaga, Córdoba y Sevilla—, precisando que el origen del fallo radica en la multinacional estadounidense y no en sus servidores locales.

​Gobierno Vasco: Confirmó el bloqueo de las comunicaciones electrónicas tanto a nivel interno como en su atención a entidades externas y ciudadanos.

​Riesgo de colapso sanitario en Reino Unido

​Uno de los escenarios más críticos se registró en el Sistema Nacional de Salud británico (NHS). Según denunciaron organizaciones sindicales sanitarias, la imposibilidad de transmitir datos clínicos obligó al personal médico a consultar historiales en formato físico de papel, colocando al sistema —ya previamente tensionado— al borde del colapso durante varias horas, si bien las áreas de urgencias lograron mantener cierta continuidad operativa.



​A este panorama se sumaron inconvenientes en centros educativos y ajustes en cuerpos de Policía local, cuyos agentes solicitaron a la ciudadanía tramitar reportes sobre posibles hechos delictivos directamente desde sus teléfonos móviles.