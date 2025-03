Apuñalamiento en Ámsterdam deja al menos cinco heridos: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Al menos cinco personas resultaron heridas este jueves en un apuñalamiento cerca de la plaza Dam de la ciudad de Ámsterdam, informó la Policía neerlandesa, que detuvo a un sospechoso y acordonó la céntrica zona de la capital de Países Bajos, aunque todavía no están claros los motivos del incidente.



Según informó la agencia de noticias EFE, el suceso tuvo lugar en una calle cercana al Palacio Real, en la plaza Dam, una de las más concurridas de Ámsterdam, y en estos momentos el área y los accesos a la calle donde tuvo lugar el apuñalamiento están acordonados, por lo que tampoco circulan los tranvías y las autoridades piden a la gente que no acuda a la plaza afectada.



La Policía neerlandesa, que confirmó que el incidente dejó cinco heridos, adviertió de que “de momento, no hay información sobre la causa o el motivo del apuñalamiento" porque "forma parte de la investigación” en curso que trata de esclarecer lo ocurrido. Asimismo, urgió a los testigos del suceso a compartir con los agentes “cualquier video del incidente en la calle Sint Nicolaasstraat”.



El apuñalamiento obligó a interrumpir una reunión del consejo municipal en el ayuntamiento de Ámsterdam, mientras que la alcaldesa, Femke Halsema, tuvo que abandonar un debate, y se espera que más tarde ofrezca detalles de lo ocurrido, según la cadena local AT5.

Visita nuestras sección: Internacionales y Sucesos

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.