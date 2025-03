Fiscal Saab se pronuncia por nuevo traslado de un grupo de venezolanos a El Salvador

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este lunes 31 de marzo 2025, el Departamento de Estado de EEUU informó que la noche del domingo fueron deportados a El Salvador 17 presuntos criminales de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13.

Por ese motivo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció que más migrantes venezolanos fueron enviados a El Salvador desde Estados Unidos en las últimas horas.

"Exijo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en función de ese habeas corpus, no pueden engavetarlo porque ya es público, notorio y comunicacional que ese habeas corpus fue introducido, no pueden decir que no existe", dijo Saab en una rueda de prensa transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabe recordar, que este nuevo envío de migrantes venezolanos a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, se suma a la ejecutada el pasado el 15 de marzo, cuando más de 220 venezolanos llegaron a la nación centroamericana.

"¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia de El Salvador? (…) También van a hacer caso omiso a un recurso legal de Habeas Corpus que existe según la legislación salvadoreña para atender casos sobre estos", cuestionó el fiscal.

Finalmente, Tarek William Saab informó que en los próximos días se hará pública la carta enviada a El Salvaor y quedó a la espera de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano.

