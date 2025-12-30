¡Evita tragedias este 31D! Guía de seguridad de los Bomberos de Miranda sobre fuegos artificiales

Suscríbete a nuestros canales

Ante la proximidad de las celebraciones de Año Nuevo, el Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda activó una alerta máxima sobre el uso de artificios pirotécnicos.

El general Arnaldo Marín, segundo comandante del cuerpo bomberil, advirtió que la manipulación irresponsable de estos elementos no solo causa daños materiales, sino que deja secuelas físicas irreversibles e incluso la muerte, instando a los padres a entender que estos artefactos "no son juguetes".

Guía de seguridad de los Bomberos de Miranda sobre fuegos artificiales

El general Marín detalló que la comunidad suele subestimar el poder explosivo de la pirotecnia, la cual puede generar:

Quemaduras, pérdida de extremidades (dedos o manos) y daños auditivos permanentes.

Riesgo mortal por ingesta de fósforo blanco, especialmente en niños.

Detonaciones en lugares cerrados o cerca de materiales inflamables que pueden destruir viviendas.

Estrés y pánico severo en mascotas y fauna local.

Los Bomberos de Miranda recomiendan seguir estrictamente estas medidas para evitar accidentes:

Nunca manipule pirotecnia bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Los niños jamás deben encender ni tener acceso a estos productos.

Utilice los artificios lejos de viviendas, vehículos o vegetación seca.

Si un artefacto no detona, no intente encenderlo de nuevo. Mójelo con abundante agua para neutralizarlo.

En caso de accidentes por quemaduras o incendios en el estado Miranda, comuníquese de inmediato con el número de emergencias 911.

Los funcionarios se mantienen desplegados en los principales municipios (Chacao, Baruta, Guaicaipuro, entre otros) supervisando la venta de estos productos.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube