El día a día de los accidentes en casa: El baño y la cocina son los lugares más peligrosos

En casa pueden ocurrir muchos accidentes, unos más peligrosos que otros, sin embargo, todos pueden ser prevenidos si se está lo suficientemente alerta o se condiciona el hogar para que sea más seguros.

El blog Generali indica cuales son los accidentes más comunes en casa, con el baño y la cocina como los lugares con más porcentaje de riesgo.

Los estudios indican que el 10 % de la población los sufre a diario, siendo los niños y los mayores de 65 años los colectivos más vulnerables.

¿Cuáles son los accidentes más comunes en casa?

La cocina es considerado uno de los espacios más peligrosos del hogar debido a la manipulación de herramientas y fuentes de calor.

Allí, los accidentes que más ocurren son las quemaduras por contacto con hornos, ollas, vitrocerámicas o salpicaduras de aceite caliente.

También hay incidentes de cortes mínimos por el uso de cuchillos y tijeras durante la preparación de alimentos. Asimismo, pueden ocurrir incendios por dejar hornillos encendidos o descuidos al cocina.

En cuanto a la comida, un alimento en mal estado puede ocasionar intoxicaciones, lo que requiere de atención médica.

Para reducir el porcentaje de accidentes en la cocina es recomendable que, al cocinar, gira siempre los mangos de las sartenes y ollas hacia el interior de la cocina para evitar que alguien los golpee al pasar.

Con respecto a los cortes, la mejor opción es guardar los cuchillos y objetos cortantes en cajones con cierre de seguridad o en bloques específicos, siempre con la punta hacia abajo o protegida.

¿Qué puede pasar en el baño?

En el baño se registran muchos accidentes debido al agua y humedad, como las caídas y resbalones, que pueden ocurrir en la ducha, la bañera o el suelo.

Un accidente grave son los ahogamientos en la bañera, que se registran en su mayoría cuando dejan niños sin supervisión.

Por ello se deben instalar alfombrillas antideslizantes tanto dentro como fuera de la ducha. También se puede colocar barras de apoyo en la pared, lo que ayuda a mantener el equilibrio.

Además, la alta humedad y los electrodomésticos cerca del agua provocan electrocutaciones, así que es importante mantener secadores, planchas de pelo y radios alejados de la bañera o el lavamanos mientras estén conectados.

¿Dónde se presentan otros incidentes?

En zonas comunes como la sala, los pasillos y las escaleras se registran accidentes por despistes o falta de protección en la casa.

Por ejemplo, caídas y golpes al bajar las escaleras o incendios en la sala por una vela que se consumió.

En modo de prevención, es recomendable que la sala y todos los espacios de la casa estén bien iluminados.

Y, para evitar un tropiezo, no se deben dejar cables sueltos, alfombras pequeñas que se deslicen o juguetes en las zonas de paso.

Para pedir ayuda en Caracas por un accidente en casa se llama a la línea única de emergencia VEN 9-1-1 marcando directamente 911 desde cualquier teléfono (fijo o móvil) para coordinar policía, bomberos y protección civil.

