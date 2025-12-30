¿Cuáles son los mejores rituales para Año Nuevo? Aquí tienes una guía

Suscríbete a nuestros canales

Los rituales de Año Nuevo, como las 12 uvas o las maletas, son hijos del ingenio y la supervivencia. Las uvas, por ejemplo, se popularizaron en España a principios del siglo XX debido a un excedente de cosecha en Alicante; los productores, en una movida de marketing brillante, convencieron a todos de que comerlas traería suerte.



Mientras tanto, el acto de correr con maletas es un ritual de "magia simpática": el cerebro registra la acción física de viajar, y así predisponer al destino para que el deseo se convierta en realidad tangible.



La terapeuta holística y comunicadora social Liliana Zuñiga, conocida en redes sociales como @Lilibienestar, compartió con la audiencia de la marca 2001 cuáles son los rituales más comunes para las festividades decembrinas y cómo activar correctamente la energía para que se cumplan los deseos.

