BUENA SUERTE

¿Cuáles son los mejores rituales para Año Nuevo? Aquí tienes una guía

Mientras tanto, el acto de correr con maletas es un ritual de "magia simpática": el cerebro registra la acción física de viajar

Por Ingrid Bravo
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 07:00 am

Los rituales de Año Nuevo, como las 12 uvas o las maletas, son hijos del ingenio y la supervivencia. Las uvas, por ejemplo, se popularizaron en España a principios del siglo XX debido a un excedente de cosecha en Alicante; los productores, en una movida de marketing brillante, convencieron a todos de que comerlas traería suerte.

Mientras tanto, el acto de correr con maletas es un ritual de "magia simpática": el cerebro registra la acción física de viajar, y así predisponer al destino para que el deseo se convierta en realidad tangible.

La terapeuta holística y comunicadora social Liliana Zuñiga, conocida en redes sociales como @Lilibienestar, compartió con la audiencia de la marca 2001 cuáles son los rituales más comunes para las festividades decembrinas y cómo activar correctamente la energía para que se cumplan los deseos.

