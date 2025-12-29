¿Vives en una zona segura? Las ciudades de EEUU donde el crimen aumentó

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que los índices de criminalidad en Estados Unidos muestran una mejoría histórica en el ámbito nacional durante 2025, el panorama no es alentador para todos.

Una nueva encuesta de la Asociación de Jefes de Ciudades Mayores (MCCA) revela una preocupante "corriente interna": mientras el país se vuelve más seguro, un grupo de ciudades y condados se mueve en la dirección opuesta con picos alarmantes en delitos violentos.

El informe, que compara datos de enero a septiembre de 2025 con el mismo periodo de 2024, destaca que el homicidio bajó un 19% en todo el país, pero hay puntos rojos donde la violencia se ha intensificado.

Ciudades bajo la lupa: Donde el crimen no da tregua

Expertos en seguridad advierten que ciudades en Georgia, Florida y California están rompiendo la tendencia nacional de descenso delictivo. Estas son las zonas con los aumentos más marcados:

Omaha, Nebraska: Es la ciudad con el panorama más crítico, reportando aumentos en las cuatro categorías analizadas: homicidios, violaciones, robos y agresiones agravadas.

Atlanta, Georgia: Contra todo pronóstico nacional, Atlanta vio subir sus cifras en violaciones, robos y agresiones agravadas.

Condado de Los Ángeles, California: El Departamento del Sheriff informó que las violaciones y agresiones agravadas se dispararon este año en comparación con 2024.

Tampa, Florida: Registró un repunte inusual en robos y violaciones, desafiando la estadística general de seguridad en el estado.

Condado de Suffolk, Nueva York: Esta zona suburbana al este de la Gran Manzana reportó incrementos específicos en homicidios y robos .

Wichita, Kansas: Sufrió un aumento interanual en dos de los delitos más graves: homicidios y violaciones.

Filadelfia, Denver y Pittsburgh: Estas tres metrópolis coinciden en un dato preocupante: un aumento sostenido en los casos de violación o agresión sexual.

El contraste nacional: La estrategia federal

El informe preliminar de la MCCA muestra que, a nivel global, los delitos violentos han caído significativamente bajo la administración del presidente Donald Trump, quien ha priorizado operativos federales y el despliegue de la Guardia Nacional en puntos críticos como Washington D.C.

A pesar de estos números positivos en la tabla general, las autoridades locales en las ciudades mencionadas están bajo presión para explicar por qué sus comunidades no están experimentando la misma seguridad que el resto del país.

