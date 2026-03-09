Ataque iraní en Baréin: 32 heridos tras incendio masivo en refinería

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 9 de marzo de 2026 el Ministerio de Salud de Baréin reportó 32 heridos tras un ataque durante la noche por parte del país iraní con drones en la isla de Sitra. Horas más tarde, Irán llevó a cabo otro bombardeo contra la instalación petrolera de Al Maameer y provocó un incendio el cual dejó daños materiales, así lo informó la agencia oficial de noticias bareiní Bahrain News Agency (BNA), a través de la red social "X".

Del mismo modo, según un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, el primer ataque sucedió durante la madrugada del lunes cuando un dron chocó en la isla de Sitra, justo al este de Baréin, lo que provocó heridas a "al menos 32 civiles, entre ellos cuatro graves". Además, la nota subrayó que "todos los heridos son ciudadanos bareiníes, entre ellos niños que requirieron intervención quirúrgica", incluido "un bebé de dos meses".

Por su parte, el sistema sanitario de dicho país "permanece en alerta máxima", y "los niveles de preparación en varios departamentos vitales se han incrementado desde el inicio de esta injusta agresión", añadió el ministerio de Salud bareiní.

No obstante, horas más tarde, BNA, anunció a través de "x" una nueva "agresión por parte de Irán contra una refinería de la compañía nacional de petróleo perteneciente al país árabe del Golgo Pérsico, BAPCO Energies, específicamente en la zona Al Maameer. Es importante destacar que este es el segundo ataque de este tipo desde el pasado jueves 5 de marzo.

Como consecuencia, BAPCO Energies declaró este jueves "fuerza mayor" durante sus operaciones, lo que le permite incumplir sus obligaciones con respecto al mercado mundial, esto debido a los ataques con drones y misiles contra instalaciones energéticas del reino del Golfo Pérsico.

Tensión actual en el Golfo Pérsico

A su vez, la guerra actual en el Golfo Pérsico ha generado fuertes tensiones con respecto al suministro mundial de gas y petróleo, obteniendo como consecuencia una escalada significativa de los precios en los mercados internacionales, posicionando el aumento del barril de brent cerca del 30 % durante la primera semana de guerra, al mismo tiempo, el gas en Europa se ha disparado hasta un 50 %.

Asimismo, a los ataques contra refinerías y plantas de gas en el interior del país iraní, se suman decenas de drones y misiles contra instalaciones de petróleo y militares en naciones de la región, aliadas de Estados Unidos como Baréin, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Por su parte, Arabia Saudita condenó este lunes los ataque por parte de Irán contra países del Golfo Pérsico y aseguró que "no pueden ser aceptados ni justificados bajo ninguna circunstancia", según un comunicado divulgado por medio de X.

