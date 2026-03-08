Primer ataque reportado contra infraestructura petrolera en la capital iraní

Suscríbete a nuestros canales

En una operación conjunta que marca un nuevo nivel de hostilidades, fuerzas de Estados Unidos e Israel bombardearon este sábado un depósito de petróleo estratégico en el sur de Teherán.

Este incidente constituye el primer ataque directo reportado contra la infraestructura energética del régimen iraní desde el inicio de la guerra.

"Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos e Israel", señaló la agencia oficial de noticias IRNA.

El ataque alcanzó una zona industrial cercana a una de las refinerías más importantes de la capital.

Según fuentes del Ministerio del Petróleo de Irán, los proyectiles impactaron depósitos de combustible en tres zonas específicas, lo que ha generado una situación de emergencia en el área sur de la ciudad.

Este movimiento estratégico de la coalición apunta a debilitar la capacidad logística de Irán, atacando por primera vez activos económicos y energéticos críticos en el corazón de su territorio.