Trump recibe los restos de los seis militares estadounidenses muertos en el conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, encabezó este sábado una solemne ceremonia en la Base de la Fuerza Aérea de Dover para recibir los restos de los primeros seis soldados estadounidenses fallecidos en el marco de la guerra contra Irán.

Portando una gorra blanca con las siglas "USA" en letras doradas, el mandatario mantuvo una postura de respeto absoluto, realizando el saludo militar ante cada uno de los féretros cubiertos con la bandera de los Estados Unidos.

Los ataúdes fueron trasladados desde un avión de transporte militar hacia los vehículos oficiales en una operación de transferencia dignificada.

Los seis militares fallecidos eran reservistas adscritos al 103º Mando de Apoyo, con base en Des Moines, Iowa. Se encontraban desplegados en Kuwait cuando ocurrió el incidente, apenas un día después del inicio de las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.