La explosión de un vehículo cargado con explosivos frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en el centro de la ciudad colombiana de Villavicencio, dejó la noche de este lunes un saldo preliminar de al menos 12 personas heridas y severos daños materiales en las edificaciones adyacentes.

De acuerdo con reportes de prensa locales recogidos por la agencia EFE, el atentado se registró alrededor de las 9:30 p. m. (hora local) en plena plaza de la Gobernación. La onda expansiva dejó un enorme cráter en el punto donde fue estacionado el vehículo, destruyó por completo un reconocido restaurante del sector, arrancó fachadas y provocó un apagón que sumió la zona en total oscuridad.

Fuentes en el sitio alertaron que la estructura del edificio de la Gobernación del Meta sufrió daños severos tras la deflagración, por lo que las autoridades evalúan el riesgo de un posible colapso. De inmediato, los centros hospitalarios de Villavicencio fueron declarados en alerta máxima para recibir a los heridos, mientras unidades de la Policía Militar y organismos de inteligencia acordonaron el perímetro para iniciar las investigaciones.

El Gobierno promete respuesta "implacable" contra el narcoterrorismo

Tras conocerse el ataque, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó la acción a través de sus redes sociales y aseguró que la ofensiva responde a la presión que ejerce la Fuerza Pública contra las estructuras criminales desde el inicio de su mandato hace cuatro meses.

"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!", sentenció el jefe de Estado.

Rechazo institucional y llamado a proteger a los civiles

El atentado generó una ola de condenas por parte de instituciones estatales y mandatarios regionales:

Defensoría del Pueblo: El organismo rechazó "enérgicamente" el uso de explosivos en zonas urbanas por atentar de forma colectiva contra la población civil. Su titular, Iris Marín, calificó el hecho como "inadmisible y doloroso" y expresó su solidaridad con el Meta y otras regiones golpeadas por la violencia reciente, como el Catatumbo, Cauca, Chocó, Guaviare y Nariño.

Reacciones locales: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también repudió la explosión en Villavicencio y llamó a "liberar a Colombia" del accionar de los grupos armados irregulares.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube