Las autoridades colombianas ejecutaron este lunes 23 de noviembre la expulsión de 83 ciudadanos extranjeros que acumulaban en conjunto 3.932 registros delictivos y contravencionales en los municipios de Pasto e Ipiales, ubicados en el departamento suroccidental de Nariño.

El balance del procedimiento fue divulgado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a través de un pronunciamiento en su cuenta oficial de la red social X.

“En Pasto e Ipiales expulsamos a 83 ciudadanos extranjeros, quienes acumulaban 3.932 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801”, detalló el mandatario.

Según el desglose oficial, la mayoría de los involucrados —un grupo de 80 personas de nacionalidad venezolana— fueron trasladados por vía aérea y terrestre hasta el puente internacional Atanasio Girardot, en la ciudad fronteriza de Cúcuta (noreste), donde quedaron a disposición de las autoridades de Venezuela.

Por su parte, los tres detenidos restantes, oriundos de Ecuador, sumaban 153 anotaciones dentro del Sistema Nacional de Medidas Correctivas —uno de ellos contaba además con dos capturas previas por tráfico de estupefacientes— y fueron conducidos hasta el puente internacional de Rumichaca, principal cruce limítrofe entre ambas naciones.

Despliegue interinstitucional y antecedentes recientes

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por funcionarios de Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y despachos locales, organismos que precisaron que sobre los expulsados pesaban señalamientos por tráfico, hurto y lesiones personales, entre otras infracciones.

Al ratificar la política de seguridad de su administración, De la Espriella enfatizó el alcance de sus directrices frente a la delincuencia transfronteriza: «Mis instrucciones son contundentes: todo el peso de la ley contra quienes atenten contra la seguridad, la tranquilidad y la soberanía de nuestra Patria».

Esta medida se suma a una serie de deportaciones recientes ordenadas por el Ejecutivo colombiano. Apenas diez días atrás, en el noreste del país, las autoridades expulsaron a 71 ciudadanos venezolanos aprehendidos en Bucaramanga (departamento de Santander), quienes, según reportes de la alcaldía local, acumulaban más de 1.520 acusaciones por diversos delitos y alteraciones al orden público.