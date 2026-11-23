Una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el desbordamiento de un canal y el posterior colapso de un puente a causa de las fuertes lluvias registradas en la provincia ecuatoriana de Chimborazo, informó este lunes el servicio de emergencias ECU 911.

El incidente se produjo la tarde del domingo en la parroquia de San Juan, donde las intensas precipitaciones —asociadas al fenómeno climático de El Niño— provocaron la crecida repentina del caudal de un canal, socavando las bases de la estructura vial hasta derrumbarla.

Tras desplegarse un operativo conjunto de búsqueda y rescate integrado por bomberos, efectivos policiales y militares, los equipos lograron localizar con vida a dos personas, quienes fueron trasladadas de inmediato a un centro de salud cercano. Horas más tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la tercera víctima.

El fenómeno de El Niño deja 27 muertos en Ecuador

Con este deceso, el balance de víctimas fatales por las lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño en territorio ecuatoriano asciende a 27 fallecidos y 13 heridos desde el pasado 29 de agosto, según el reporte actualizado divulgado este lunes por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Durante este período de emergencia invernal, el organismo estatal ha contabilizado 1.883 eventos peligrosos a lo largo de las 24 provincias del país, dejando un saldo acumulado de daños materiales y humanos de gran magnitud:

Población golpeada: 71.027 personas afectadas y 39.828 damnificadas.

Infraestructura habitacional: 27.038 viviendas presentan daños estructurales y otras 93 quedaron completamente destruidas.

Zonas más críticas: Las provincias con el mayor número de damnificados son Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y el archipiélago de Galápagos.

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