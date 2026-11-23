Un tren de Amtrak chocó contra un camión de 18 ruedas atascado en un cruce ferroviario del sur de Luisiana el domingo por la tarde, lo que provocó el descarrilamiento de la locomotora y dos vagones de equipaje con 95 pasajeros a bordo.

El impacto ocurrió cerca de las 6:05 p.m. hora local en Thru-Way Park Road, en las afueras de Broussard, y dejó un saldo de cinco heridos leves, mientras los vagones de pasajeros permanecieron sobre los rieles.

Los detalles del accidente, la respuesta de emergencia y las declaraciones oficiales proceden del reporte publicado por Infobae.

Las pesquisas preliminares señalan que el camión, que transportaba una excavadora en su plataforma, quedó inmovilizado en las vías justo antes de que bajaran las barreras del paso controlado.

Wood indicó a LiveNOW from FOX que el tren intentó frenar, pero no evitó el choque, mientras Amtrak, la policía, los bomberos y BNSF Railway investigan el caso.

¿Cómo actuaron los servicios de emergencia en Luisiana?

• Atención médica: Acadian Ambulance desplegó 12 unidades y trasladó a cuatro viajeros con heridas leves sin riesgo vital, dentro de un total de cinco lesionados reportados por los bomberos.

• Evacuación y seguridad: Equipos de rescate y materiales peligrosos aseguraron la escena y guiaron a los 95 pasajeros y su equipaje a un área segura.

• Traslado alterno: Amtrak dispuso autobuses para llevar a los viajeros a su destino final, mientras cerró el carril derecho sur en la cuadra 3000 de la U.S. 90 E.

Las autoridades no informaron de inmediato el estado del conductor del camión tras el impacto en la zona cercana a la ruta U.S. 90. Los equipos continuaron las labores de remoción y recuperación de equipaje durante la noche posterior al siniestro.

¿Qué aspectos siguen bajo investigación tras el descarrilamiento?

• Cronología del cruce: Determinar el tiempo exacto en que el camión quedó varado antes del descenso de las barreras y el paso del convoy.

• Condición del camionero: Confirmar el reporte oficial sobre la salud del operador del vehículo de carga.

• Operación ferroviaria: Evaluar los daños en la locomotora, los vagones de equipaje y la vía junto a Amtrak y BNSF Railway.

El operativo coordinado evitó víctimas fatales o lesiones graves pese al impacto contra maquinaria pesada en hora pico.

Las agencias locales mantienen las diligencias abiertas para esclarecer las responsabilidades del choque.

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