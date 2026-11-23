El Ministerio para la Educación Universitaria habilitó el proceso de inscripción en línea para obtener la tarjeta de descuentos Aula Plus, una credencial digital con código QR en el teléfono móvil que acredita la condición de estudiante universitario activo y permite acceder a rebajas en redes de supermercados y establecimientos comerciales del país.

De acuerdo con la guía oficial difundida tras el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante el Día del Estudiante Universitario, el trámite es gratuito, toma pocos minutos y valida de forma automática los datos del solicitante contra los registros académicos de cada institución.

Paso a paso para registrarse en Aula Plus

Para activar la credencial digital y disfrutar de los descuentos en comercios, espacios de estudio y eventos, los estudiantes deben completar cuatro pasos en la plataforma oficial:

Entrar en la dirección electrónica https://aula.com.ve desde un teléfono inteligente o computadora y pulsar la opción de registro con cédula. Escribir el número de cédula de identidad para verificar la matrícula universitaria y rellenar los campos de nombres, apellidos y lugar de residencia (estado, municipio y parroquia). Coloque las siglas o el nombre de la universidad o instituto universitario donde cursa estudios actuales y selecciónelo en el listado desplegable; posteriormente, registrar un correo electrónico personal, un número de teléfono celular y crear una contraseña de seguridad. Abrir la bandeja de entrada del correo registrado, copiar el código numérico de seis dígitos —con vigencia de diez minutos— e introducirlo en la pantalla final para completar la activación.

Alcance de los beneficios en comercios y universidades

La tarjeta Aula Plus forma parte de las medidas anunciadas con convenios iniciales junto a la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) para aplicar descuentos directos en compras de alimentos y productos básicos.

Además de esta credencial digital, el Ejecutivo informó el inicio de la entrega de nuevas unidades de transporte para rutas estudiantiles, el desbloqueo de plataformas de inteligencia artificial para uso académico, el mantenimiento descentralizado de comedores universitarios y un plan de becas y reconocimiento para los 50 mejores estudiantes del país.

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