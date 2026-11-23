Este domingo 22 de noviembre la plataforma de compra en cuotas Cashea, emitió un comunicado ante los inconvenientes registrados durante los últimos días con las modalidades de pago de sus aliados comerciales.

A través de sus canales oficiales, Cashea difundió un comunicado en el que asegura que se han identificado "alrededor de 200 aliados que han tenido inconvenientes relacionados con sus pagos y configuraciones".

Pagos con Cashea

De acuerdo con la información proporcionada "en apenas tres meses duplicamos la cantidad de aliados que habíamos sumado durante nuestros primeros cuatro años, superando hoy los 50.000 negocios en todo el país".

Asimismo destaca que "este crecimiento ha sido enorme y también ha traído desafíos", agrega que "en el camino hemos cometido errores", haciendo referencia a los aliados comerciales que están presentando inconvenientes con sus pagos.

"Ningún caso se quedará sin ser atendido"

Sobre los casos que han registrado con este tipo de inconvenientes asegura que "cada situación nos importa profundamente". Asegurando que "la mayoría de estos casos ya han sido resueltos y nuestros equipos siguen trabajando para dar respuesta y encontrar soluciones a las situaciones pendientes".

En este sentido, el escrito resalta que "queremos transmitirles tranquilidad: ningún caso se quedará sin ser atendido".

Adicionalmente, asegura que Cashea está fortaleciendo sus procesos y canales de atención "para estar a la altura de la confianza que cada negocio deposita en nosotros".

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