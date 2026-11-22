Los cambios registrados en los hábitos de alimentación de los hogares estadounidenses ofrecen un mapa de orientación práctico para quienes buscan empleo y consumo en Estados Unidos dentro de las industrias minorista y gastronómica.

De acuerdo con la encuesta anual de Gallup —realizada entre el 1 y el 19 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.200 adultos en todo el país—, el 41 % de los consumidores ya solicita comestibles por internet, frente al 18 % reportado en 2019, mientras que la asistencia semanal a restaurantes retrocedió a un mínimo histórico del 39 %.

Sectores en expansión para orientar la búsqueda laboral

Para los trabajadores desempleados o en proceso de reinserción laboral, el crecimiento sostenido del comercio electrónico de alimentos —con alzas de 11 puntos porcentuales en los pedidos semanales y de ocho puntos en los mensuales— apunta hacia una mayor demanda operativa en áreas vinculadas a la cadena de suministro minorista.

Las cadenas de supermercados han trasladado parte de su actividad desde las cajas tradicionales hacia la preparación de pedidos digitales, lo que favorece perfiles enfocados en recolección y empaque en tienda (in-store shoppers), gestión de inventarios, operaciones de recogida en acera (curbside pickup), almacenamiento y reparto de última milla (delivery). Asimismo, los controles de calidad e higiene alimentaria cobran relevancia tras conocerse en un sondeo complementario de Gallup de septiembre que el 73 % de los adultos evitó ciertos productos durante el último año por retiros del mercado o alertas sanitarias.

Precaución ante rubros con menor flujo de clientes

En sentido inverso, las cifras del relevamiento sugieren cautela al postularse en puestos estrictamente ligados a la atención presencial de mesas en restaurantes tradicionales, dado que la frecuencia semanal de comensales cayó desde el 53 % en 2019 al 39 % actual, y el segmento que acude solo unas pocas veces al año se duplicó del 10 % al 20 %.

De igual modo, el estudio advierte que las alternativas externas al salón tampoco absorben esa caída de demanda: los pedidos semanales de comida preparada para llevar o a domicilio descendieron al 31 % —lejos del pico del 39 % alcanzado en 2021— y los paquetes de ingredientes (meal kits) se mantuvieron estancados en el 3 %. Ante este panorama, quienes buscan trabajo en el sector de alimentos encuentran mejores perspectivas en la distribución de comestibles y logística de supermercados que en el servicio de salón o el reparto de comida rápida.

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