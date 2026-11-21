Decenas de miles de propietarios de viviendas asegurados a través de Citizens Property Insurance —la aseguradora estatal de último recurso— deberán contar de forma obligatoria con una póliza de seguro contra inundaciones en Florida a partir del próximo 1 de enero de 2027, incluso si sus inmuebles están ubicados fuera de las zonas catalogadas oficialmente como inundables. La disposición corresponde a la fase definitiva de una ley estatal que aplica a toda póliza nueva o en proceso de renovación que incluya cobertura contra vientos, dejando exentos únicamente a los propietarios de condominios y a los inquilinos de apartamentos.

Alcance del mandato y justificación climática

La compañía estatal ya remite notificaciones preventivas a sus clientes actuales, especialmente en regiones con alta concentración de pólizas como el área de Tampa Bay, para que puedan planificar su presupuesto antes de la fecha de renovación. Aunque la entidad no ha precisado una tarifa única para cada hogar —dado que el costo final depende de la elevación, antigüedad y ubicación específica del inmueble—, las autoridades explicaron que la medida responde al impacto de lluvias torrenciales y eventos meteorológicos recientes en zonas interiores.

"Lo que descubrimos después de los huracanes y lo que estamos viendo esta semana en el otro extremo del estado con las lluvias torrenciales que se han estado produciendo en el condado de Brevard y a lo largo de la costa espacial, es que muchos clientes que no viven en zonas inundables están viendo que sus propiedades se están inundando esta semana", señaló Michael Peltier, portavoz de Citizens Property Insurance.

Pasos para contratar la cobertura y rangos de precios estimados

Para cumplir con el requisito antes de la fecha de renovación, los propietarios deben verificar primero el mapa de riesgo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) correspondiente a su dirección y contactar a un agente autorizado para solicitar cotizaciones simultáneas en el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) y en compañías privadas habilitadas en Florida, tales como Neptune Flood, Wright Flood, TypTap o Slide. Tras seleccionar la opción más conveniente, el solicitante debe presentar los datos constructivos de la vivienda —o un certificado de elevación si aplica— y formalizar el pago antes de la emisión, considerando que el programa federal suele aplicar un período de espera de 30 días para activar la cobertura, mientras que las aseguradoras privadas suelen activarla en un plazo de entre 10 y 15 días.

En cuanto al impacto en el presupuesto familiar, las primas mensuales en Florida varían sustancialmente según el canal elegido y el nivel de exposición hídrica. En el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP), el costo promedio en el estado oscila entre 65 y 85 dólares mensuales (unos 780 a 1.020 dólares anuales), aunque puede ubicarse por debajo de los 50 dólares al mes en zonas de bajo riesgo o superar los 150 dólares mensuales en áreas costeras.

En el mercado privado —a través de firmas como Neptune Flood o Wright Flood—, las tarifas suelen situarse entre 45 y 75 dólares mensuales (entre 540 y 900 dólares al año) para propiedades fuera de zonas de alto riesgo, con coberturas que en muchos casos incluyen límites superiores a los 250.000 dólares establecidos por el programa federal.

Recomendaciones al evaluar condiciones de la póliza

Emily Rogan, oficial superior de programas de United Policyholders, aconsejó comparar tanto el costo como el alcance de la protección entre el programa gubernamental y las aseguradoras privadas. Asimismo, los especialistas recomiendan revisar detalladamente las cláusulas antes de firmar para confirmar si el contrato cubre únicamente la reconstrucción de la estructura física de la vivienda o si incluye también el reemplazo de pertenencias personales y los gastos de alquiler temporal en caso de siniestro.

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