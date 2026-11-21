El despliegue logístico para garantizar las cenas de Acción de Gracias en los hogares de la población de la tercera edad ya se encuentra activo en el condado del Bronx. Ante la proximidad de la festividad de Thanksgiving la próxima semana, cuatro organizaciones sin fines de lucro habilitaron sus canales de registro y puntos de atención presencial para llevar platos calientes o listos para calentar a quienes no pueden desplazarse fuera de sus viviendas.

Cobertura directa en los hogares del Bronx

Entre las entidades operativas destaca Citymeals on Wheels, organización que coordina el despacho de menús festivos a residentes mayores de 60 años confinados en sus domicilios en todo el distrito. Los interesados en tramitar el cupo o verificar la disponibilidad para la jornada deben comunicarse a la línea telefónica +1 212-687-1234 o acudir directamente a su sede ubicada en 309 Drake St.

Por su parte, la corporación R.A.I.N. Total Care, Inc. mantiene en funcionamiento sus rutas locales bajo la modalidad de comidas sobre ruedas. Esta red concentra sus operaciones en el Bronx y dispone de dos centros de gestión para atender a los beneficiarios de la zona: uno situado en 811 Morris Park Ave y otro en 978 Adee Ave.

Atención médica nutricional y enlace comunitario

Para los adultos mayores que atraviesan enfermedades graves o presentan limitaciones físicas para cocinar, la organización God's Love We Deliver prepara raciones adaptadas a sus requerimientos médicos. El reparto se ejecuta el mismo día de Acción de Gracias con cobertura en los cinco condados de la ciudad, y las solicitudes se reciben a través del número +1 212-294-8100.

Finalmente, el centro comunitario Neighborhood SHOPP funciona como punto de enlace rápido para vincular a los residentes mayores del Bronx con los distintos programas de despacho de alimentos y asistencia social. Sus oficinas permanecen abiertas al público en la dirección 910 E 172nd St, donde se procesan los registros antes del cierre de las rutas festivas programado para los próximos días.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube