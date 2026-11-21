El gobernador Ron DeSantis anunció este viernes en el condado de Pasco la implementación de un esquema de beneficios destinado a que los estudiantes de escuelas públicas accedan a actividades complementarias fuera de sus planteles sin abandonar el sistema tradicional. De acuerdo con reportes de FOX 13, la administración estatal canalizará este crédito fiscal educativo en Florida a través de las organizaciones Step Up For Students y AAA, las cuales gestionarán los programas a nivel estatal.

Alcance del beneficio y origen federal del programa

Durante una visita a la escuela primaria Gulf Highlands, en Port Richey, el mandatario detalló que el mecanismo se sustenta en el Crédito Fiscal Federal para la Libertad Educativa impulsado por el presidente Donald Trump. Según las directrices del Servicio de Impuestos Internos (IRS), a partir del 1 de enero de 2027 los contribuyentes individuales podrán solicitar un crédito federal no reembolsable de hasta 1.700 dólares por aportaciones en efectivo calificadas a organizaciones que otorgan becas, mientras que las parejas casadas que declaren de forma conjunta alcanzarán un límite combinado de hasta 3.400 dólares anuales.

Los fondos derivados de este esquema podrán destinarse a cubrir servicios de tutoría privada, terapias, mentorías y programas de capacitación técnica. Aunque el anuncio enfatizó el respaldo a los alumnos de instituciones públicas, el gobernador precisó que el beneficio también estará disponible para estudiantes de escuelas privadas y de educación en el hogar (homeschooling).

"Esta es una gran oportunidad para los estudiantes de Florida. El hecho de que ya contemos con la opción de elección universal significa que esto tendrá el mayor impacto en los niños de nuestros distritos escolares y escuelas públicas. Y creo que las posibilidades son ilimitadas. Creemos que esto probablemente marcará la mayor diferencia", expresó DeSantis.

Cómo solicitar éste crédito

Las familias no solicitan este dinero directamente ante el gobierno ni ante el IRS, sino a través de las dos organizaciones sin fines de lucro autorizadas en Florida para administrar los fondos (Step Up For Students o AAA Scholarship Foundation):

Crear una cuenta en el portal: Debes registrarte gratuitamente en el portal de Step Up For Students ( apply.stepupforstudents.org , mediante la plataforma EMA) o en el portal de AAA Scholarship Foundation ( aaascholarships.org ) cuando abran la ventana de solicitudes para el ciclo 2027. Presentar la solicitud y documentos: Completa los datos del estudiante residente en Florida (elegible para K-12, ya sea en escuela pública, privada o educación en el hogar) y adjunta la documentación requerida (comprobante de residencia y datos escolares). Utilizar los fondos aprobados: Una vez aprobada la solicitud, Step Up For Students permite pagar directamente a tutores, terapeutas o proveedores registrados a través de su catálogo en línea, mientras que AAA funciona mediante reembolso tras presentar facturas.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube