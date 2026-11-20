La temporada festiva comienza oficialmente en el centro de Illinois con la celebración número 113 del encendido del árbol de Navidad en Chicago, programada para este viernes 20 de noviembre en Millennium Park.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Eventos Especiales de la ciudad y reportes de Telemundo Chicago, la actividad previa iniciará a las 5:00 p. m., mientras que la iluminación oficial se ejecutará a las 6:00 p. m. El ejemplar permanecerá encendido hasta el próximo 10 de enero.

Accesos, cierres de calles y recomendaciones de movilidad

Para quienes asistan al evento en el centro de la ciudad, las autoridades municipales habilitarán el ingreso al recinto por las calles Monroe y Randolph a partir de las 3:00 p. m., estableciendo controles de seguridad obligatorios para todos los visitantes.

Debido al despliegue logístico de la jornada, el tránsito vehicular permanecerá restringido durante todo este viernes hasta las 11:59 p. m. en el perímetro cercano al parque. Desde las 9:00 a. m. se aplica el cierre en Washington Street (entre Wabash y Michigan Avenue) y en Garland Court (entre Monroe y Randolph), mientras que a partir de las 10:00 a. m. se interrumpe el paso en Michigan Avenue (entre las calles Monroe y Randolph) y en Madison Street (entre las avenidas Wabash y Michigan).

Ante estas restricciones viales en el corazón del Loop, se recomienda a los asistentes utilizar el transporte público —como las líneas elevadas del tren "L" de la CTA o los servicios ferroviarios de Metra— y evitar el desplazamiento en vehículos particulares hacia la zona del evento.

Programa artístico y otras actividades del fin de semana

La ceremonia contará con la presencia del alcalde Brandon Johnson, Santa Claus y la familia Clark, residente de Campton Hills, Illinois, quienes donaron el árbol de esta edición tras haberlo cultivado en su propiedad durante más de dos décadas desde 2004.

La programación musical y cultural incluye presentaciones de la cantante Lalah Hathaway, la banda Knott Us, el Ballet de Chicago con fragmentos de El Cascanueces, la agrupación local Joshua's Troop y el DJ Mike P.

De manera paralela, este fin de semana comienzan otras atracciones tradicionales en la ciudad.

Este viernes abre el mercado navideño Christkindlmarket desde las 11:00 a. m. en sus sedes de Daley Plaza y Wrigleyville, junto con la inauguración de la pista de patinaje sobre hielo de Millennium Park y el espectáculo ZooLights en el Zoológico de Lincoln Park (de 4:30 p. m. a 9:00 p. m., con más de tres millones de luces).

Asimismo, el sábado 21 de noviembre se realizará el Festival de Luces de la Magnificent Mile, cuyas actividades iniciarán a las 11:00 a. m. en Pioneer Court y culminarán con el desfile nocturno que comienza en el cruce de Oak Street con Michigan Avenue, avanza hacia el sur por Michigan Ave. y termina en el puente DuSable / Wacker Drive..



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