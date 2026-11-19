La reestructuración financiera de una de las mayores operadoras independientes de comida rápida en el sur y medio oeste del país provocará el cierre de restaurantes KFC en EE. UU. durante las próximas semanas. La división de KFC en Estados Unidos está dirigida desde principios de 2025 por su presidenta, Catherine Tan-Gillespie

La compañía texana Tasty Chick’n, con sede en Plano, presentó el pasado 16 de noviembre una solicitud para acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, medida que abarca el cese operativo de 10 establecimientos antes del 24 de diciembre de 2026 y la rescisión de contratos para otras 72 unidades que ya clausuraron o se encuentran en proceso de liquidación.

Alcance de los cierres y distribución geográfica

El procedimiento legal no involucra la quiebra de las empresas matrices de KFC ni de Taco Bell, sino la reorganización de una operadora franquiciada que administra 84 establecimientos de ambas cadenas (75 de KFC y nueve locales compartidos). La solicitud judicial se presentó de forma conjunta con las sociedades vinculadas Tasty Chick’n Midwest, Tasty Chick’n Southeast y VRE Tasty 7 Pack.

La red comercial de la firma se extiende por 10 estados: Tennessee, Arkansas, Florida, Kentucky, Virginia, Alabama, Illinois, Misisipi, Misuri e Indiana. De acuerdo con los expedientes del tribunal, Florida concentra 23 locales y Tennessee 22, representando las mayores carteras de la empresa, mientras que un listado adicional de unidades cuyos contratos de arrendamiento buscan ser anulados incluye establecimientos en Tennessee, Arkansas e Indiana. La compañía no ha divulgado la ubicación exacta de los 10 restaurantes que cerrarán antes de Navidad, aunque mantiene el resto de su red activa mientras negocia el traspaso de sus activos.

Causas financieras y cronograma de venta

En su declaración judicial, el presidente ejecutivo de Tasty Chick’n, Thomas Scott, atribuyó la insolvencia a tres años consecutivos de caída en las ventas, el incremento en los costos de alimentos, salarios y alquileres, así como a exigencias de remodelación de locales. Entre los ejercicios fiscales de 2023 y 2026, la facturación de los establecimientos retrocedió un 15,6 % y el margen operativo por unidad cayó del 11,8 % al 4 %, reduciendo el resultado operativo previo a intereses e impuestos de 12,4 millones a cerca de 7,1 millones de dólares.

La firma ingresó al tribunal con casi 73 millones de dólares en deuda financiera y alrededor de 15,7 millones de dólares en regalías, aportes publicitarios y cargos impagos a las matrices de KFC y Taco Bell, marcas que notificaron el incumplimiento contractual en diciembre de 2025 y anunciaron la rescisión de franquicias en septiembre de 2026.

Para sostener las operaciones durante la bancarrota, la operadora propuso una línea de financiación de hasta 20 millones de dólares con MidCap Financial Trust —incluidos 5 millones en fondos nuevos— y planteó un calendario que fija una subasta de los restaurantes para el 19 de enero de 2027 y la aprobación de la venta para el 22 de enero, evaluando tanto la venta en bloque como la división por mercados geográficos. Por su parte, un portavoz de KFC indicó a Nation’s Restaurant News que la matriz no forma parte del proceso judicial y que continúa colaborando con sus franquiciados para preservar la estabilidad de la red bajo la presidencia de Catherine Tan-Gillespie.

Catherine Tan-Gillespie, presidenta de KFC en EEUU, y a Scott Mezvinsky, CEO global de KFC

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