Diversas aeronaves comerciales completaron sus maniobras de descenso durante la noche del miércoles en el Aeropuerto Hollywood Burbank sin contar con la asistencia de personal en la torre de control.

Según reportes difundidos por City News Service, los aterrizajes sin controlador en Burbank ocurrieron luego de que cesaran las transmisiones oficiales de dirección aérea en la terminal californiana.

Declaración de estado operativo y protocolo de pilotos

De acuerdo con los registros de audio captados en la frecuencia aeronáutica, un controlador notificó durante la jornada nocturna que la instalación entraría en condición de "ATC Zero", tras lo cual se detuvieron las comunicaciones desde la torre. El controlador que estaba de turno avisó por radio que el aeropuerto se quedaba sin personal y dejó de transmitir.

Este código operativo advierte a las aeronaves en las inmediaciones sobre la ausencia de controladores de tránsito aéreo en servicio dentro de la terminal. Ante esta situación, los pilotos de los vuelos que se aproximaban al recinto modificaron sus canales de comunicación hacia la Frecuencia Común de Asesoramiento de Tráfico (CTAF) en reemplazo de la frecuencia habitual de la torre, con el propósito de coordinar directamente entre ellos las maniobras de aproximación y llegada a pista.

Respuesta de las autoridades aeronáuticas

Tras el incidente registrado en las operaciones nocturnas de la terminal aérea de California, la administración del Aeropuerto Hollywood Burbank no suministró detalles adicionales sobre las causas de la ausencia de personal. Por ahora, ni el aeropuerto ni las autoridades de aviación (FAA) han explicado por qué la torre se quedó sola.



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