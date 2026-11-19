Los adultos mayores de Tampa con movilidad reducida dispondrán de un operativo de asistencia alimentaria y acompañamiento a domicilio durante la celebración del Día de Acción de Gracias, coordinado por la organización Meals On Wheels de Tampa. Además de la distribución regular de alimentos calientes, la jornada incluirá la entrega de tartas individuales, tarjetas elaboradas a mano y artículos alusivos a la festividad en horario comprendido entre las 9:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Requisitos e inscripción para beneficiarios

Las personas que conozcan a un familiar o vecino de la tercera edad que no pueda salir de su hogar y requiera recibir este servicio de alimentación pueden gestionar su incorporación al programa. Los interesados en conocer los criterios de elegibilidad y formalizar una solicitud de ingreso deben consultar la sección de preguntas frecuentes en el portal web mowtampa.org o comunicarse directamente a través del número telefónico (813) 238-8410.

Registro para voluntarios comunitarios

La distribución de las entregas durante el feriado se ejecuta con el apoyo de residentes locales y grupos familiares, incluida la participación de niños. Para sumarse como voluntario en esta actividad o en otras jornadas de reparto, los ciudadanos deben llenar una planilla de solicitud y asistir de manera obligatoria a una sesión informativa previa a su primer recorrido. El formulario de inscripción está disponible en el sitio mowtampa.org y mediante la línea telefónica (813) 238-8410.

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