El incremento en las consultas clínicas por cuadros digestivos agudos durante el fin de semana festivo llevó a especialistas en salud animal a emitir recomendaciones sobre la alimentación de mascotas en Acción de Gracias.

De acuerdo con declaraciones de la veterinaria Nicole Dumas, propietaria del Hospital Veterinario HEAL en Brooklyn, a Spectrum News, la jornada posterior a la cena suele registrarse en el sector como "Viernes Marrón" debido al alto volumen de perros y gatos atendidos por diarrea, vómitos y pancreatitis derivados del consumo de comida tradicional.

Alimentos permitidos y productos tóxicos en la mesa

Según explicó la especialista, algunos ingredientes del menú pueden ofrecerse en porciones controladas y sin aderezos. La carne de pavo resulta segura únicamente si se retiran por completo la piel y la grasa, mientras que los panecillos pueden suministrarse con moderación siempre que no contengan mantequilla añadida.

Por el contrario, los platos con exceso de condimentos, grasas o mantequilla representan un riesgo directo de trastornos estomacales severos. El relleno tradicional está contraindicado porque suele incluir cebolla y ajo, ingredientes perjudiciales para los animales domésticos, al igual que el chocolate, las uvas y las pasas, que poseen un alto nivel de toxicidad para perros y gatos.

Asimismo, los huesos de pavo y las mazorcas de maíz constituyen un peligro físico de asfixia u obstrucción intestinal.

Prevención en el hogar y señales de alerta

Para evitar accidentes durante las reuniones familiares, Dumas recomendó mantener los platos fuera del alcance de los animales y resguardar adecuadamente los desechos, ya que una proporción considerable de las urgencias ocurre cuando las mascotas hurgan en bolsas de basura o paquetes de regalo.

"Por lo tanto, es fundamental prepararse con antelación y asegurarse de que los animales estén en un lugar seguro al que no puedan acceder a estas cosas, porque de nada sirve si no sabemos qué comieron", puntualizó la veterinaria.

En caso de ingesta accidental de algún producto prohibido, los especialistas aconsejan observar de cerca el comportamiento del animal. Ante la aparición de síntomas como vómitos persistentes o presencia de sangre, se debe trasladar de inmediato a la mascota a una clínica veterinaria de cabecera o a un centro de atención de urgencias.

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