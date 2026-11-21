Las recientes caídas en los servicios de conectividad llevaron a especialistas en seguridad informática del estado a recomendar la preparación de un respaldo analógico —similar a los equipos de emergencia para huracanes— con el propósito de mantener la operatividad básica durante un apagón digital en Florida.

De acuerdo con reportes de FOX 13, los expertos advierten que la dependencia de plataformas en línea requiere contar con alternativas físicas ante una interrupción prolongada de internet o telefonía celular.

Comunicación familiar y acceso físico en emergencias

Para mitigar los efectos de una falla en las redes de telecomunicaciones, los especialistas aconsejan diseñar un plan de contacto familiar que incluya anotar en papel las direcciones y números telefónicos de familiares, escuelas y servicios de emergencia, además de acordar un punto de encuentro físico.

Chris Nyhuis, director ejecutivo de Vigilant Defense, explicó que en su hogar emplea un esquema de tres niveles: comunicación celular convencional, funciones satelitales integradas en teléfonos móviles y dispositivos Rapid Radios capaces de enlazarse a distintas redes telefónicas si una operadora principal queda fuera de servicio.

Asimismo, se recomienda conservar dinero en efectivo, mapas impresos de la localidad y llaves tradicionales para viviendas y vehículos, evitando quedar bloqueados en caso de que fallan las cerraduras inteligentes o los sistemas de acceso vinculados a internet.

Resguardo de credenciales y prevención de estafas

En el ámbito financiero y personal, los consultores sugieren reunir copias impresas de pólizas de seguros y números de cuentas bancarias.

Ben Syn, director de educación universitaria y profesional de la firma KnowBe4 en Clearwater, señaló que, aunque anotar claves en entornos laborales representa un riesgo, resguardar las contraseñas maestras y los códigos de respaldo de autenticación de dos factores en una libreta bajo llave en el hogar permite recuperar el acceso a cuentas esenciales o facilitar su gestión a familiares en caso de emergencia.

Por otra parte, la Oficina de Mejores Negocios (Better Business Bureau) alertó sobre el incremento de intentos de fraude dirigidos a usuarios que buscan restablecer su conexión mediante mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados.

«Abandone esa situación y diríjase directamente a los sitios web de esas organizaciones. Busque el número que aparece en el reverso de su factura o en el sitio web del gobierno y llámelos directamente desde un número que conozca y en el que confíe», advirtió Bryan Oglesby, portavoz de la entidad en el oeste de Florida.

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