Un juez del Tribunal de Circuito de St. Louis, en Missouri, aprobó este viernes un pacto económico mediante el cual la farmacéutica y fabricante de agroquímicos alemana Bayer desembolsará hasta 7.250 millones de dólares en un plazo máximo de 21 años para cerrar miles de litigios en el país.

De acuerdo con reportes de Associated Press, el acuerdo judicial de Bayer por Roundup cubre tanto a consumidores y trabajadores ya diagnosticados con linfoma no Hodgkin como a personas expuestas antes de febrero de este año que desarrollen la enfermedad en el futuro.

Distribución de las indemnizaciones y alcance del fallo

El plan establece pagos anuales a un fondo especial, incluidos 600 millones de dólares destinados a honorarios legales. Los montos individuales oscilarán en promedio entre 10.000 y 165.000 dólares por reclamante, dependiendo del grado de exposición al producto, la edad al momento del diagnóstico y la gravedad del cuadro clínico. Según los criterios aprobados, los trabajadores agrícolas, industriales o de jardinería con exposición prolongada y diagnóstico de una variante agresiva antes de los 60 años accederán al promedio máximo de 165.000 dólares, mientras que los diagnosticados a partir de los 78 años recibirán un promedio de 10.000 dólares.

En su resolución escrita, el juez Timothy Boyer calificó las compensaciones individuales como "justas y adecuadas" y destacó que el monto global figura entre los más altos registrados en demandas colectivas por lesiones personales, advirtiendo además que un rechazo del pacto habría expuesto a la corporación a un riesgo de bancarrota. Por su parte, el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson, señaló en un comunicado que la decisión judicial representa "un hito decisivo en la estrategia de la compañía para mitigar los riesgos de los litigios pendientes y futuros relacionados con Roundup", firma que mantiene su postura de que el producto no provoca cáncer.

Precedentes en la Corte Suprema y posturas enfrentadas

La resolución —susceptible de apelación— ocurre tras un giro jurídico clave ocurrido en junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Bayer no puede ser demandada en tribunales estatales por omitir advertencias oncológicas en sus etiquetas, dado que la normativa federal no exige dicho aviso y prevalece sobre las legislaciones estatales. Posteriormente, en octubre, un jurado de Missouri falló a favor de la empresa en el primer juicio celebrado bajo ese criterio. Ante este panorama, parte de los representantes legales de los afectados respaldó el pacto como una vía segura de compensación, aunque otros abogados, como Gerson Smoger, criticaron las sumas por considerarlas insuficientes y por impedir futuros reclamos de daños punitivos.

Lanzado originalmente en 1974 por Monsanto —compañía adquirida por Bayer en 2018—, Roundup tiene como ingrediente activo el glifosato, sustancia clasificada en 2015 como "probablemente cancerígena" por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS. Tras acumular cerca de 200.000 reclamaciones, Bayer retiró el glifosato de sus nuevas presentaciones de uso doméstico y residencial, sumando este fondo de 7.250 millones de dólares a los 16.000 millones que ya había reservado previamente para cubrir costos legales.

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