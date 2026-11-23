La disolución de un matrimonio conlleva frecuentemente disputas patrimoniales que incluyen los pagos federales recibidos durante la convivencia, planteando dudas legales sobre el manejo de un cheque de estímulo y divorcio en EE. UU.

De acuerdo con los lineamientos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), el hecho de que un pago de impacto económico haya sido depositado en una cuenta bancaria o enviado a la dirección de uno de los excónyuges no otorga automáticamente a esa persona el derecho exclusivo sobre la totalidad de los fondos.

Reglas del IRS sobre pagos conjuntos y cheques sin cobrar

Según la normativa fiscal para los pagos distribuidos durante la pandemia de COVID-19, cuando el primer o segundo estímulo se emitió conjuntamente a nombre de ambos cónyuges, cada integrante de la pareja debe contabilizar la mitad del monto al calcular el Crédito de Reembolso de Recuperación (Recovery Rebate Credit). No obstante, el organismo establece una distinción clara entre el cálculo tributario y la recuperación física del dinero una vez que el documento ya ha sido cobrado.

En caso de que el reembolso conjunto ya haya sido cobrado por una sola de las partes sin entregar la fracción correspondiente, los procedimientos internos del IRS señalan que la agencia tributaria no actúa como árbitro en disputas familiares. Si bien la autoridad fiscal puede facilitar una copia del cheque cobrado como respaldo documental, la reclamación del monto debe tramitarse ante los tribunales civiles conforme a los términos del acuerdo de divorcio.

Por el contrario, si el cheque conjunto aún no ha sido cobrado, el IRS permite solicitar la emisión de dos pagos separados únicamente si se devuelve el cheque original íntegro acompañado de una copia de la sentencia de divorcio donde se especifique formalmente la proporción en que debe repartirse el dinero.

Documentación clave y plazos vigentes para revisiones

Antes de iniciar cualquier gestión administrativa o legal tras una separación, los especialistas recomiendan verificar cuatro elementos esenciales: confirmar si la declaración de impuestos correspondiente se presentó de manera conjunta; comprobar si el pago se emitió a nombre de ambos titulares o ingresó a una cuenta individual; revisar las cláusulas de la sentencia de divorcio relativas a reembolsos tributarios o beneficios gubernamentales; y consultar el historial oficial en la cuenta digital del IRS para verificar los montos registrados bajo cada número de Seguro Social.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube