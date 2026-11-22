La cadena de ferreterías EPA anunció una nueva jornada presencial de captación de personal en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, para este lunes 23 de noviembre de 2026. La actividad laboral tendrá lugar en las instalaciones de su tienda ubicada dentro del Centro Comercial Las Trinitarias, en un horario continuo desde las 09:00 a.m. hasta las 04:00 p.m.

Nuevo talento humano



De acuerdo con la convocatoria oficial difundida en sus canales digitales, la empresa busca incorporar nuevo talento humano a sus operaciones de piso de venta y atención al público. Para participar en este proceso de selección directo, los aspirantes deben cumplir con el requisito indispensable de tener más de 18 años de edad y contar con formación académica como estudiante universitario, Técnico Superior Universitario (TSU) o profesional graduado.

Disponibilidad a tiempo completo



Asimismo, la organización exige disponibilidad completa para laborar en horarios rotativos de tienda, lo que abarca turnos diurnos y jornadas durante los fines de semana para cubrir la dinámica comercial de la sucursal. Quienes cumplan con este perfil solo necesitan acudir al punto de encuentro con su resumen curricular actualizado en formato físico para formalizar su postulación y optar por las evaluaciones iniciales del departamento de talento humano.

Reclutamiento en todo el territorio nacional



Esta iniciativa forma parte de la estrategia de reclutamiento constante que Ferretería EPA mantiene en distintas ciudades de Venezuela, entre ellas Caracas, Valencia, Maturín y Barquisimeto, con el objetivo de fortalecer sus equipos operativos en el sector de construcción, remodelación y mejoras del hogar. Además de las jornadas presenciales, la compañía mantiene activas sus vacantes para cargos como asesor de clientes en sus portales digitales de empleo, donde ofrece estabilidad laboral, póliza de salud, utilidades superiores a la ley y oportunidades de crecimiento interno dentro de la red de tiendas.

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