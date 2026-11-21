El Sistema Teleférico de Mérida Mukumbarí desarrolla cada jueves una jornada gratuita de turismo social dirigida a consejos comunales, sectores populares y trabajadores de distintas instituciones públicas y privadas, con el objetivo de facilitar el acceso al principal atractivo turístico de la entidad andina.

Durante la experiencia, los participantes realizan el ascenso en las cabinas panorámicas, recorren las distintas estaciones del sistema, aprecian los paisajes de la Sierra Nevada merideña y disfrutan de presentaciones musicales en vivo en las alturas.

Los asistentes han destacado el impacto recreativo y cultural de este programa semanal, exhortando a los habitantes de ejes vecinos —como la zona Panamericana y el Sur del Lago— a sumarse a la iniciativa y contribuir con la preservación del patrimonio natural de Mérida.

"Excelente esta iniciativa de Mukumbarí, a través de este turismo social que podemos disfrutar las instituciones de manera gratuita en este teleférico", expresó una de las visitantes participantes durante el recorrido.

Requisitos para solicitar el beneficio semanal

Para acceder a estas jornadas programadas todos los jueves, las agrupaciones sociales y entes institucionales deben cumplir con un trámite administrativo previo.

Consignación de solicitud: Los voceros comunitarios o representantes institucionales interesados deben acudir directamente a la oficina de la Gerencia General del Sistema Teleférico de Mérida.

Evaluación y aprobación: En dicha instancia deben entregar una carta formal de solicitud detallando el grupo participante para su revisión, aprobación y posterior asignación de fecha en el cronograma semanal.

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