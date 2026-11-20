Durante la madrugada del pasado 18 de noviembre, fueron instaladas rejas en los accesos que comunican a la avenida Baralt y Miraflores, en Caracas.

La restricción de estos pasillos ubicados justo debajo del Puente Llaguno, ha generado debate entre los vecinos de la zona.

Robert Lobo

De acuerdo a la comunidad y quienes circulan por esta zona, algunos ven con buenos ojos la medida, mientras otros rechazan la restricción de este espacio.

Robert Lobo

Las rejas fueron instaladas justo a pocas horas de la visita del Secretario de Guerra de los EEUU, Pete Hetsegth, al Palacio de Miraflores.

Se desconoce si dicha medida de seguridad guarda relación con esta visita del alto funcionario estadounidense al Palacio de Gobierno.

Robert Lobo

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