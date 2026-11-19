El papa León XIV otorgó oficialmente la aprobación para la Coronación Canónica Pontificia de Nuestra Señora de Copacabana, excelsa patrona de la Diócesis de Guarenas, jurisdicción eclesiástica que abarca espiritualmente a las poblaciones de Guarenas, Guatire y la subregión de Barlovento, en el estado Miranda.

El anuncio formal lo realizó el obispo diocesano, monseñor Tulio Ramírez Padilla, durante la celebración de la Santa Eucaristía por la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia homónima ubicada en la urbanización 27 de Febrero de Guarenas, templo guiado espiritualmente por el presbítero Humberto Delgado.

Durante la liturgia conmemorativa del pasado 12 de junio, el prelado confirmó que la Santa Sede, a través del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, remitió los rescriptos pontificios que autorizan la distinción, estableciendo el próximo sábado 21 de noviembre como la fecha para la solemne ceremonia de coronación.

"Ya tenemos los rescriptos pontificios… Por eso le damos gracias a Dios y gracias al Papa… que confía plenamente y que ratifica nuevamente la fe de nuestro pueblo en la protección amorosa de nuestra Madre de Copacabana", expresó monseñor Ramírez Padilla ante el júbilo de la feligresía.

Significado espiritual y preparativos diocesanos

La concesión de este reconocimiento pontificio se enmarca en la conmemoración del cuatricentenario histórico de la devoción mariana en la región mirandina, destacando los siguientes aspectos pastorales.

En su homilía, el obispo exhortó al clero y a las comunidades parroquiales a fortalecer la caridad fraterna, pidiendo que ningún sacerdote se aísle y que la Iglesia local camine como una verdadera fraternidad.

La distinción no solo implica la imposición física de la corona a la sagrada imagen, sino que valida siglos de fidelidad y fervor popular hacia la patrona de Guarenas, Guatire y Barlovento.

La Diócesis de Guarenas invitó a los fieles y a los medios de comunicación a mantenerse atentos a los próximos boletines oficiales, donde se anunciarán las comisiones organizadoras y las actividades preparatorias rumbo al 21 de noviembre.

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