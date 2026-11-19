Un evidente cuadro de deterioro urbano marca el día a día en la calle Uruguay, ubicada al final de la avenida San Martín.

Un recorrido por esta arteria vial deja al descubierto la convergencia de múltiples fallas de infraestructura y servicios públicos que han transformado el entorno en un tramo intransitable y de alto riesgo tanto para conductores como para peatones.

Sobre todo al ser una calle donde transitan muchos vehículos de carga pesada, como camiones y unidades de pasajeros.

A simple vista, se presenta un desgaste avanzado caracterizado por botes de agua. El deterioro del pavimento está directamente ligado a este problemática.

El líquido acumulado forma extensas lagunas y zonas encharcadas que cubren los desniveles del terreno, lo que a su vez oculta la profundidad de los huecos.

Además de acelerar la erosión del asfalto, estas inundaciones invaden los brocales y dificultan el desplazamiento peatonal, obligando a los transeúntes a caminar por el centro de la vía o a sortear aguas estancadas para poder cruzar.

Con respecto a los huecos, esta condición obliga a los vehículos particulares y a las unidades de transporte público a reducir drásticamente la velocidad o a realizar maniobras bruscas para esquivar los cráteres, lo que deriva en un constante congestionamiento vehicular y en el desgaste prematuro de los automóviles.

El panorama urbano se completa con la acumulación de desechos sólidos en diversos puntos de la calle Uruguay. Bolsas de basura, escombros y desperdicios se apilan sobre las aceras y parte de la calzada, reduciendo aún más el espacio disponible para el paso y generando focos de contaminación visual y ambiental.

La exposición de estos residuos al sol y al agua estancada produce olores desagradables y favorece la proliferación de animales en la zona.

De igual manera, en la calle que conecta la avenida San Martín con la avenida Morán y Vista Alegre también se reportan cráteres en la vía, que debido a las lluvias causan inundaciones en la vía.

Caer en uno de estos cráteres implica reparaciones mecánicas cuyos costos oscilan entre los $ 150 y $ 200 dólares. Los daños más comunes que se reportan son daños en el tren delantero, amortiguadores, rines y cauchos.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube