El parque de atracciones Bimbolandia, ubicado en Caracas, emitió un comunicado oficial dirigido a su comunidad y visitantes con el propósito de esclarecer una situación ocurrida recientemente en una de sus atracciones, la cual generó comentarios y videos difundidos a través de distintas plataformas digitales.

Ante la inquietud generada en la opinión pública, la administración del recinto recreativo explicó que la interrupción temporal del funcionamiento del equipo se debió estrictamente a una fluctuación o bajón en el servicio eléctrico registrado en el momento exacto de la operación de la atracción. De acuerdo con el reporte, los sistemas inteligentes de la atracción se detuvieron de forma automática como parte de sus protocolos de seguridad preventiva.

Asimismo, los representantes del parque descartaron de manera categórica la presencia de fallas mecánicas o riesgos para la integridad de los asistentes. La gerencia recalcó que las instalaciones se someten de manera constante a revisiones técnicas rigurosas, abarcando tanto programas de mantenimiento preventivo como correctivo.

Finalmente, el equipo directivo reiteró que la prioridad absoluta del parque es garantizar un espacio seguro y de sano esparcimiento, por lo que aseguraron que continúan invirtiendo recursos y esfuerzos operativos en la optimización de los equipos. Además, agradecieron la confianza de la ciudadanía.

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