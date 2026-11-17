La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) realizará la undécima edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas (FLOC UCAB 2026) del lunes 23 al viernes 27 de noviembre en la sede de Montalbán. El evento cuenta con el respaldo de la editorial abediciones, la Fundación para la Cultura Urbana y Bancamiga. El lema oficial de este año es "Donde las voces se vuelven relatos".

"Pensamos en hacer una feria más modesta, pero había que hacerla. Es una forma de decir 'estamos aquí, hay que levantar los ánimos y seguir', y nosotros escogimos este escenario. Además, rendiremos homenaje al dolor que significó la tragedia de los terremotos", señaló Marcelino Bisbal, director de abediciones, informó el Departamento de Comunicaciones de la UCAB.

Programación cultural y reconocimientos

Las actividades incluyen 20 stands de libreros y editoriales en el bulevar del edificio de Aulas, además de unas 40 propuestas que abarcan presentaciones de libros, homenajes, clases magistrales y proyecciones de cine.

El escritor y periodista Oscar Marcano abrirá el evento con el pregón el lunes 23 de noviembre. Por su parte, la antropóloga Carole Leal dictará la Cátedra de Bello el viernes 27 de noviembre. En la misma fecha, la UCAB entregará la Orden UCAB a la mezzosoprano Isabel Palacios, al empresario Enrique Itriago Alfonzo y al ingeniero José María de Viana.

Presentaciones editoriales y publicaciones

El programa contempla más de 20 presentaciones de libros a cargo de distintos autores. Entre los títulos editados por abediciones destaca "Donde las voces se vuelven relatos. Crónicas desde la catástrofe", compilado por Marcelino Bisbal y León Hernández, el cual reúne testimonios sobre los sismos del 24 de junio.

"Vimos importante dejar este registro. Es decir, más allá de notas de prensa y reportajes, nos planteamos hacer una memoria sobre lo que ocurrió ese día, cómo se comportó la sociedad, el Gobierno, los medios de comunicación; cómo fue el dolor de la gente. Cada uno escribió su experiencia; son muy duras y nos recuerdan lo que ocurrió", afirmó Bisbal.

Asimismo, Laureano Márquez y Eduardo Sanabria (EDO) presentarán Historieta de Venezuela: de Macuro a Maduro, y se lanzará la edición de lujo Jacobo Borges.

Cine, exposiciones y actividades especiales

La agenda integra proyecciones de documentales como 1936: el año en que se perdió el miedo al poder, dirigido por Carlos Oteyza, y "Entre Grietas. Donde entra la luz", producido por Psicodata Venezuela y La Caleta Films.

En la Sala El Archivo del Centro Cultural UCAB se abrirá la muestra fotográfica "La Margarita" de Alfredo Boulton. Adicionalmente, se llevará a cabo el taller "Bookcamp" sobre producción de libros y se presentará el "Violentómetro ucabista" en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

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