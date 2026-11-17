La Alcaldía de Chacao ofrece a sus habitantes la tarjeta vecinal Soy Chacao. Este documento sirve para obtener descuentos especiales en salud, servicios y comercios locales.

Las personas interesadas deben cumplir con varios requisitos en la sede municipal. El proceso resulta sencillo para los ciudadanos mayores de 18 años que desean ahorrar dinero en sus compras diarias.

Requisitos para solicitar el documento

Copia de la cédula de identidad de la persona solicitante y de quienes van a ser agregados a la solicitud.

Constancia de residencia emitida por la asociación de vecinos o la junta de condominio.

Recibo de servicio.

Copia de contrato de alquiler, si aplica.

¿Cómo solicitar la tarjeta?

La oficina de atención al ciudadano recibe los papeles en la avenida Sorocaima, entre avenida Venezuela y avenida Tamanaco, en la Torre Atrium de El Rosal. El horario de atención abarca de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m..

Para pedir la tarjeta vecinal de forma online, el solicitante debe llenar la planilla en el portal web https://www.chacao.net/tarjetavecinal.

​En este sitio debe colocar los datos pedidos, como su número de cédula, dirección exacta de vivienda, número de teléfono y el resto de los recaudos exigidos en la págin

Empresas aliadas y descuentos comerciales

Alquimia Laboratorios Clínicos: 25% en laboratorio y 20% a domicilio.

Grupo Word Medic Lab: 10%.

Enviamed: 15%.

Centro Diagnóstico Salamar: 5%.

Laboratorio Clínico Chacao: 5%.

Clínica Sanatrix: 15%.

Centro Campo Alegre: 25%.

Laboratorio Clínico CG plus: 10%.

Yogen Fruz: desde 10%.

FarmaBien: 5%.

Óptica Cuidado de Visión: tarifas a consultar.

Barbería Romano Barber Shop: desde 10%.

Agencia Viajes Humboldt: 5%.

Simple Fibra: hasta un 60%.

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