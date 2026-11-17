Esteban Aray, de 25 años, todavía enfrenta las consecuencias del doble terremoto que sacudió a Caracas el 24 de junio de 2026.

Los daños en su vivienda obligaron a su familia a trasladarse al refugio de Nuevo Circo, cerca de la Plaza de Toros, donde permanece en una carpa junto a sus seis gatos, así lo reportó el medio Caraota Digital.

Tres de ellos llegaron después de la emergencia, cuando sus familiares decidieron acoger a otros felinos que estaban abandonados en el campamento.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la comunidad es la escasez de agua. Más de 100 personas deben compartir un tanque de apenas 50 litros, mientras las altas temperaturas convierten las carpas en espacios difíciles de habitar.

Además, relató que cuando llueve, el agua entra por la parte inferior de las estructuras, genera inundaciones y favorece la aparición de zancudos, una situación que ya ha provocado enfermedades entre algunos residentes.

A estas condiciones se suma la falta de espacios adecuados para atender las necesidades básicas. Esteban explicó que anteriormente muchos habitantes debían acudir al Museo de Arquitectura, ubicado en la avenida Bolívar de Caracas, para utilizar los baños. Algunas organizaciones no gubernamentales también han brindado apoyo a las personas que permanecen en el lugar.

Durante las noches, el descanso representa otro desafío debido al tránsito de vehículos, las motocicletas y el movimiento de personas, especialmente los fines de semana y las fechas de cobro. Además de las dificultades para dormir, los afectados deben afrontar problemas de salud y el estrés postraumático que dejó la emergencia.

Pese a las circunstancias, Esteban asegura que poco a poco intenta recuperar parte de su vida. Por las tardes, cuando disminuye el calor, aprovecha para salir con su familia y visitar centros comerciales, una actividad que les permite distraerse de la monotonía del refugio.

A pocas semanas de Navidad, su mayor ilusión es abandonar la carpa y regresar a su vivienda junto a sus familiares y mascotas.

Su petición al Niño Jesús resume el anhelo de quienes todavía esperan volver a sus hogares: que alguien llegue al campamento y les anuncie que ya pueden regresar a casa para celebrar las fiestas.

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