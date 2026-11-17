La gratuidad absoluta en el servicio de transporte público en todas las rutas urbanas y suburbanas del municipio Guaicaipuro quedó blindada legalmente tras la ratificación de la Ordenanza para la Protección Integral, Dignificación y Bienestar Social de las Adultas y Adultos Mayores por parte del Concejo Municipal.

Según precisó la concejala Leticia Guillén, el artículo 11 de dicho instrumento jurídico garantiza la exoneración del 100 % del pasaje a las mujeres que superen los 55 años de edad y a los hombres desde los 60 años.

Para asegurar el acatamiento de la medida, todas las organizaciones de transporte que operan en la localidad están obligadas a respetar el beneficio y mantener publicada en un lugar visible dentro de sus unidades la Gaceta Oficial que lo respalda.

Régimen sancionatorio y canales de denuncia

El desacato a esta disposición acarrea penalizaciones económicas severas para los operadores del volante.

Aquellos transportistas que nieguen la exoneración serán sancionados con una multa equivalente a 50 veces el tipo de cambio oficial de la Moneda de Mayor Valor, monto que deberá ser cancelado en un lapso perentorio de 72 horas ante el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Satguaica).

Ante cualquier vulneración de estos derechos, los ciudadanos pueden formalizar sus reportes a través de diversas instancias locales:

Atención especializada: La Línea Oro y la Dirección General de Atención al Adulto Mayor de la Alcaldía.

Instancias legales y de seguridad: El Concejo Municipal, la Sindicatura y el cuerpo de policía municipal (Poliguaicaipuro).

Trato preferencial en instituciones y comercios

Más allá de la movilidad, el marco regulatorio extiende su alcance hacia la atención cotidiana en espacios públicos y privados.

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 13 y 14 de la ordenanza, entidades bancarias, hoteles, restaurantes y oficinas gubernamentales deben garantizar prioridad absoluta a este sector de la población.

Esta obligación comprende la asignación de taquillas o turnos preferenciales, prelación en la ocupación de mesas y asientos, adecuación de áreas para facilitar su desplazamiento y el uso gratuito de las salas sanitarias.