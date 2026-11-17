La capital venezolana recibirá el próximo 13 de diciembre la undécima edición de Santa Corre: Copa AVANTI, una actividad organizada por RetosVenezuela que combinará deporte y entretenimiento navideño.

El encuentro tendrá lugar en Las Mercedes y espera convocar a más de 3.000 personas.

La jornada contará con dos modalidades para diferentes públicos: una carrera competitiva de 10 kilómetros y una caminata recreativa de 3 kilómetros. Ambas tendrán como punto de partida la avenida Río de Janeiro, con horarios establecidos para facilitar la participación de corredores y familias.

Horarios y modalidades de Santa Corre

La programación comenzará a las 7:00 de la mañana con la salida de los corredores de 10K, mientras que la caminata familiar de 3K arrancará a las 7:30 am. La competencia tendrá cronometraje profesional y premiación, además de categorías Juvenil, Libre, Sub-Máster, Máster, Movilidad Reducida, Discapacidad Visual y Usuarios de Prótesis.

Por su parte, el recorrido de 3 kilómetros permitirá la asistencia de niños, adultos mayores y mascotas. Los organizadores también anunciaron la presencia de más de 40 personajes navideños para acompañar a los participantes durante la caminata.

Kits navideños y actividades especiales

Los inscritos podrán retirar sus paquetes los días 11 y 12 de diciembre. Cada kit incluirá franela oficial, gorro de Santa, medias y un bolso temático. También habrá medallas personalizadas: los corredores de 10K tendrán grabado su tiempo y los participantes de 3K recibirán una con su nombre.

Al finalizar los recorridos, el público podrá disfrutar de música en vivo, un espectáculo de espuma y bailoterapia durante la premiación. Asimismo, el evento contará con hidratación, guardarropa, seguridad privada y atención prehospitalaria.

¿Dónde realizar la inscripción?

Quienes deseen participar en la undécima edición de Santa Corre pueden registrarse a través del portal oficial www.retosvenezuela.com.

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