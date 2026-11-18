Psicólogos y psicoterapeutas venezolanos advirtieron sobre el impacto emocional que enfrentan los sobrevivientes de los terremotos del 24 de junio al acercarse la temporada decembrina. Los especialistas recomendaron que permanecer en las zonas afectadas o buscar un respiro temporal fuese una elección consciente, basada en las necesidades de cada individuo y evitando forzar alegrías artificiales en medio del duelo.

La llegada de las festividades navideñas suele representar una época de reencuentro y celebración familiar; sin embargo, para miles de venezolanos que sufrieron pérdidas humanas y materiales durante los sismos del pasado 24 de junio, estas fechas se perfilan como un desafío psicológico complejo.

Ante este panorama, especialistas en salud mental como la psicoterapeuta Anayda Gutiérrez y Brayner López, presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital, coincidieron en que no existe una regla única ni un paso absoluto sobre si lo más aconsejable es pasar las navidades lejos de las zonas afectadas o permanecer en ellas.

Desde un enfoque humanista, los expertos señalaron que la decisión recae estrictamente en la conciencia de cada persona, evaluando si un desplazamiento temporal funciona como un respiro genuino ante la dureza de vivir en carpas o refugios, o si por el contrario se convierte en una vía de evasión para no afrontar un dolor que viaja con el individuo a cualquier lugar.

Asimismo, los especialistas destacan que las celebraciones tradicionales hacen mucho más visible las ausencias y los asuntos inconclusos, lo cual abre de manera natural un proceso de duelo complejo debido a la naturaleza repentina y traumática de las pérdidas. En este sentido, advirtieron sobre el grave error de "forzar" la alegría o exigir a los sobrevivientes que finjan estar bien bajo el argumento de estar vivos, ya que reprimir estas emociones suele manifestarse posteriormente en irritabilidad, insomnio o somatizaciones físicas.

Por otro lado, el aislamiento total tampoco resulta saludable, por lo que recomendaron un punto medio donde la persona pueda transitar libremente tanto en sus momentos de tristeza como de alivio, donde pueda contar con redes de apoyo y acompañamiento profesional constante.

En cuanto a las señales de alerta que los familiares y allegados deben monitorear de cerca tras cumplirse cinco meses del evento telúrico, los psicólogos apuntaron a síntomas persistentes como el insomnio crónico, las pesadillas recurrentes, los flashbacks, la hipervigilancia ante cualquier ruido o movimiento, el aislamiento severo, el abandono del autocuidado, el consumo de sustancias y, con especial preocupación, las verbalizaciones desesperanzadoras o catastróficas que aluden a autolesiones o deseos de no continuar viviendo.

Estos indicadores reflejan la necesidad urgente de asistencia psicológica especializada, especialmente al coincidir el 24 de diciembre con el primer semestre de la tragedia, un hito que golpea a quienes permanecen en campamentos transitorios y espacios improvisados.

Finalmente, los expertos recomendaron, por un lado, a la ciudadanía no afectada a elevar su empatía al máximo, celebrando la vida desde la espiritualidad y la solidaridad. Por otro lado, instaron a las instituciones públicas a garantizar una logística de atención psicológica suficiente en los refugios. Recordaron que el dolor de los sobrevivientes no debe ser anestesiado con regalos materiales, sino contenido mediante la escucha activa, el respeto al tiempo de duelo y la presencia humana genuina.



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