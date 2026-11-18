La Unidad Educativa Estadal El Jarillo, ubicada en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda, reabrió formalmente sus puertas para recibir a la población estudiantil luego de culminar un proceso de rehabilitación integral que subsanó los daños estructurales provocados por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

La intervención fue ejecutada por el gobierno local a través de la Secretaría para Ciudades Humanas y Buen Vivir.

Durante el acto de reinauguración, el alcalde Farith Fraija informó que los trabajos requirieron una inversión aproximada de 15 millones de bolívares provenientes de recursos propios municipales, lo que permite elevar a 26 el número de escuelas recuperadas de una meta total de 30 planteles proyectados en la entidad.

"Era un compromiso que habíamos asumido con nuestra comunidad y con el futuro de nuestros muchachos; hoy les podemos decir que pueden estar tranquilos, pues garantizamos una infraestructura segura y sin riesgos para el desarrollo de sus actividades escolares", aseguró el mandatario municipal.

Alcance de las obras ejecutadas en el plantel

Para restablecer la operatividad total y garantizar la seguridad física de alumnos y docentes, las cuadrillas técnicas abordaron las siguientes áreas.

Reforzamiento estructural: Sellado y reparación de grietas en columnas y paredes principales, además del saneamiento profundo de las juntas de dilatación.

Adecuación de servicios e iluminación: Instalación de nuevas luminarias en aulas y pasillos, optimización del sistema de suministro de agua potable y mantenimiento de las rejillas de canalización pluvial.

Áreas exteriores y deportivas: Pintura general de la fachada, rehabilitación del muro perimetral y demarcación integral de la cancha deportiva.

Respaldo institucional: La directora encargada del recinto, Ermely Morales, destacó que la culminación de la obra devuelve la tranquilidad a las familias y al personal docente al contar nuevamente con espacios dignos para la enseñanza.

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