La Alcaldía del municipio Bolivariano Libertador incorporó una nueva unidad compactadora de desechos sólidos destinada exclusivamente a reforzar las jornadas nocturnas de recolección y saneamiento en la avenida Libertador, una de las principales arterias viales de la ciudad capital.

El anuncio lo realizó la alcaldesa Carmen Meléndez mediante sus plataformas digitales, precisando que el vehículo cuenta con tecnología actualizada y una capacidad de almacenamiento de seis toneladas.

La unidad será operada por cuadrillas municipales capacitadas para agilizar el despeje de basura y atender de forma prioritaria los focos de mayor acumulación en este corredor.

De acuerdo con la mandataria local, la integración de este equipo responde a la renovación progresiva del parque automotor de servicios públicos impulsada por su despacho bajo el programa Plan Caracas se ve mejor.

"Ya estamos incorporando este tipo de nuevos vehículos a nuestra flota, como parte del proceso de modernización de unidades que contempla el Plan Caracas se ve mejor", señaló Meléndez a través de su cuenta oficial en Instagram.

Horarios de disposición y corresponsabilidad ciudadana

Junto al despliegue de la maquinaria, el gobierno municipal reiteró las normativas vigentes para mantener la limpieza en las vías públicas de la capital:

Los residentes y comerciantes deben sacar los desperdicios únicamente entre las 6:00 a. m. y las 7:00 a. m.

El segundo turno autorizado para colocar las bolsas de basura comprende de 5:00 p. m. a 6:00 p. m.

El nuevo camión compactador operará en turno nocturno para evitar congestionamiento vehicular y garantizar el despeje continuo de la avenida Libertador.

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