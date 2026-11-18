La recuperación de la infraestructura sanitaria del estado La Guaira supera el 90 % de ejecución al cumplirse 146 días del terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, según informaron este miércoles 18 de noviembre el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.

Durante una jornada de inspección en la parroquia Naiguatá, las autoridades constataron que se encuentra en su fase final la rehabilitación integral de tres centros asistenciales que funcionarán bajo un esquema de circuito integrado para garantizar atención médica a cerca de 25.000 residentes de la zona.

Alvarado precisó que tanto el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) como la Sala de Rehabilitación Integral (SRI) están próximos a culminar sus adecuaciones físicas, quedando únicamente pendientes detalles menores y la dotación de equipamiento médico para su reapertura formal.

Ambos espacios se articularán con el Hospitalito de Naiguatá y un ambulatorio especializado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

"Las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico en los establecimientos sanitarios de la parroquia han sido atendidas progresivamente, lo que permite consolidar un modelo de atención coordinada del Sistema Público Nacional de Salud replicable en otras regiones", destacó el titular de la cartera sanitaria.

Balance de hospitales y ambulatorios rehabilitados en la entidad

El despliegue de obras ejecutado en el litoral central comprende intervenciones simultáneas en diversas parroquias para restablecer y ampliar la capacidad hospitalaria.

Circuito asistencial en Naiguatá: Integración operativa entre el CDI, la SRI, el Hospitalito de la parroquia y el ambulatorio del IVSS para ofrecer diagnóstico, terapias y hospitalización en un mismo eje territorial.

Red hospitalaria regional: El gobernador Terán detalló que ya se concretó la recuperación del hospital de Carayaca, la Clínica Popular de Catia La Mar y el Hospital Periférico de Pariata.

Avances en Macuto y Seguro Social: La maternidad de Macuto alcanza un 90 % de progreso en la construcción de cuatro nuevos quirófanos, mientras que en las instalaciones del IVSS se reactivaron recientemente 14 áreas asistenciales y continúan los trabajos en otros servicios pendientes.

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