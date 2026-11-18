El estado Zulia celebra este miércoles 18 de noviembre el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, conocida popularmente como la Virgen de la Chinita, con una programación religiosa que reúne a la feligresía en la Basílica de Maracaibo para rendir homenaje a su patrona.

Las actividades comenzaron durante la madrugada con diferentes eucaristías y ofrendas a cargo de comunidades parroquiales, congregaciones religiosas, instituciones y grupos vinculados con la Iglesia.

La agenda contempla encuentros de oración y celebraciones litúrgicas a lo largo de la mañana, con la participación de representantes de distintas zonas pastorales de la Arquidiócesis de Maracaibo.

Solemne Eucaristía Pontifical: conozca el horario

Uno de los momentos centrales de las fiestas patronales tendrá lugar durante la tarde, cuando la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá celebre la Solemne Eucaristía Pontifical.

De acuerdo con el cronograma, la programación para este acto religioso será la siguiente:

4:00 pm: Santo Rosario.

5:00 pm: Solemne Eucaristía Pontifical, con transmisión a través de las redes sociales oficiales de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, su canal de YouTube, la emisora La Chiquinquireña 90.9 FM y otros medios de comunicación social.

La celebración estará presidida por monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo metropolitano de Maracaibo, acompañado por representantes del clero de la ciudad y de otras diócesis.

La parte musical estará a cargo de la Coral Infantil de la Sociedad Religiosa Servidores de María y el Sistema Nacional de Orquestas. La organización corresponde a la Pastoral de Multitudes y la Coordinación de Pastoral de la Basílica.

Procesión con la sagrada reliquia de la Chinita

La programación también contempla la consagración del pueblo zuliano a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, seguida de una procesión con la sagrada reliquia de la patrona.

El recorrido establecido tendrá como punto de partida y llegada la Basílica y abarcará varias calles y avenidas de Maracaibo:

Avenida 12 (Padre Añez).

Calle 97 (Providencia-Hospital Chiquinquirá).

Avenida 16 (Santa Inés).

Calle 98 (San Fernando).

Avenida 17 (Santa Rosalía).

Calle 95A (La Paz).

Avenida 15A (Ricaurte).

Calle 95 (Venezuela).

Avenida 12 (Padre Añez), hasta regresar a la Basílica.

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