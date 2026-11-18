El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, realizó una inspección de emergencia en el Centro de Enfermedades Renales de Colón, ubicado en San Juan de Colón, en la entidad andina. La medida responde a las denuncias directas por parte de familiares y pacientes sobre presuntas irregularidades y la suspensión prolongada de sesiones de tratamiento dialítico.

Durante el recorrido por las instalaciones, el mandatario regional conversó con los usuarios afectados, quienes manifestaron su preocupación ante la falta de continuidad en las terapias y la ausencia de personal médico especializado, señalando que las áreas operan únicamente con el apoyo del personal de enfermería.

Ante esta situación, Bernal calificó la condición de atención como una emergencia y cuestionó la disposición operativa del sector privado encargado de la administración del centro. En respuesta, anunció que instruyó al presidente de la Corporación de Salud del estado Táchira (Corposalud Táchira), doctor Rafael Medina, y al director del Seguro Social, coordinar una fiscalización inmediata en conjunto con el Ministerio Público.

Asimismo, afirmó que se aplicarán las medidas administrativas y legales necesarias para garantizar la continuidad del servicio médico y preservar la vida de los pacientes renales que dependen e este centro asistencial en la región.

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