La Alcaldía de Chacao en el estado Miranda notificó a residentes, trabajadores y transeúntes del municipio que este viernes 20 de noviembre, a las 10:00 a. m., se ejecutará un simulacro de desalojo y emergencia en las instalaciones de la Torre Europa.

De acuerdo con el comunicado difundido por el ayuntamiento en sus redes sociales, la jornada operativa estará coordinada por el equipo de Banco Activo como parte de sus protocolos internos de seguridad y respuesta ante contingencias.

Llamado preventivo a la ciudadanía

Ante el despliegue de personal y la movilización prevista en los alrededores de la edificación, las autoridades locales exhortaron a los vecinos y visitantes de la zona a conservar la calma durante el desarrollo de la actividad.

Asimismo, la municipalidad pidió a quienes se encuentren en el perímetro atender las indicaciones de los funcionarios desplegados en el sitio mientras concluye la práctica de evacuación.

Se debe recordar que la Alcaldía de Chacao, a través de sus organismos de seguridad y Protección Civil (PC), ha ejecutado dos simulacros de desalojo en puntos estratégicos del municipio durante este mes de noviembre.

El primer operativo se llevó a cabo el pasado martes 11 de noviembre en las instalaciones de la Torre Digitel, ubicada en la urbanización La Castellana.

Seis días después, el martes 17 de noviembre a la misma hora, las autoridades replicaron el ejercicio de evacuación en la sede de la Torre IBM Venezuela, en Chuao.

Ambos despliegues contaron con el acompañamiento preventivo de los funcionarios municipales, quienes previamente alertaron a la comunidad y a los transeúntes a través de sus canales oficiales para evitar alarmas innecesarias en las zonas comerciales y residenciales adyacentes.

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