Tres de las principales universidades del país —la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), a través de su Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI-UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Metropolitana (UNIMET)— unen esfuerzos para realizar del 3 al 5 de diciembre de 2026 el Congreso de Ingeniería Sísmica y Gestión de Riesgos: Lecciones del terremoto del 24 de junio de 2026.

Con el respaldo de la empresa brasileña Fluxus Oil, Gas & Energy, esta cita marca el retorno de un encuentro técnico nacional de esta escala tras 30 años, refiere una NDP.

El acceso será libre tanto de forma presencial en el Hotel Eurobuilding de Caracas como vía remota, con actividades continuas entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. para socializar los hallazgos científicos obtenidos luego del doble sismo de junio.

En relación con el propósito de la convocatoria, la directora del CIDI-UCAB, Celia Herrera, especialista en diseño de carreteras y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad (SOTRAVIAL), afirmó: "Este congreso es una oportunidad de encuentro para compartir investigaciones, evaluaciones de daños, aprendizajes, conectar la academia con los profesionales e instituciones y el sector productivo nacional, además de aportar criterio para mejorar nuestra infraestructura, normativa y la gestión del riesgo en el país".

Alcance académico y ejes de discusión

La programación incluye seis conferencias magistrales con especialistas extranjeros y 24 ponencias técnicas abiertas a estudiantes de ingeniería y arquitectura, investigadores, docentes, gremios empresariales y representantes de organismos públicos.

Entre los ejes centrales figuran la geodinámica, la sismotectónica, la sismicidad histórica, la caracterización de suelos, las respuestas geotécnicas y los efectos de sitio.

De igual modo, los panelistas analizarán asuntos vinculados con la educación preventiva, la protección ciudadana, la conservación del patrimonio vulnerable, la gestión local, el marco regulatorio, el impacto económico, los servicios públicos, la infraestructura crítica y las obras de mitigación.

Herrera puntualizó que el proyecto responde al volumen de estudios técnicos levantados tras el evento telúrico y a trabajos recientes de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat: "Varios de nuestros profesores e investigadores, tanto de la UCAB como de otras universidades amigas, venían realizando un trabajo inmenso en evaluaciones post-sismo, además de iniciar investigaciones para adaptar las normas técnicas y estudiar los efectos de sitio, la geotecnia, la vulnerabilidad y el riesgo".

La vocera también resaltó el intercambio con expertos internacionales que evaluaron el fenómeno en el terreno: "Teníamos investigaciones nacionales en las que incluso han participado especialistas internacionales, como es el caso del profesor Eduardo Miranda, de la Universidad de Stanford, quien estuvo en el país apenas días después de ocurrido el doblete sísmico. Notamos que teníamos suficiente material para mostrar y así surgió la idea de hacer este congreso en esta área en particular".

Quienes deseen participar deben llenar el registro digital en https://forms.gle/czz8iZiD8igwg4Zp6. Para solicitudes de información adicional, está activo el correo congresosismico@ucab.edu.ve, y la agenda detallada se encuentra publicada en las cuentas de Instagram @ingenieriaucab_, @ing.unimet y @fac_ingenieriaucv.

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