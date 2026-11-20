El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) activó un despliegue especial de prevención en los municipios Valencia y Naguanagua, en el estado Carabobo, ante el comienzo de las celebraciones decembrinas.

La movilización, coordinada mediante la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) Carabobo, cubre toda la extensión de la avenida Bolívar para ofrecer atención inmediata y protección a los habitantes que acuden a las actividades propias de la temporada.

Coordinación entre organismos de seguridad y rescate

El dispositivo integra a múltiples instituciones de atención ciudadana y orden público que operan de forma sincronizada en ambas localidades. En las labores participan efectivos de Protección Civil Carabobo, junto con las sedes municipales de Protección Civil y los cuerpos de Bomberos tanto de Valencia como de Naguanagua.

También se suman funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), la Policía Estadal y la Policía Municipal. El operativo cuenta con el respaldo táctico del Grupo Especializado en Salvamento y Animales Venenosos (Gesav) y de la Brigada de Rescate y Auxilios Médicos (Bram).

Vigilancia permanente en puntos de concentración

Las comisiones instalaron puestos fijos de supervisión y control en los sectores con mayor afluencia de público. El objetivo de esta distribución estratégica es brindar asistencia oportuna a las familias que recorren los espacios recreativos y comerciales durante las festividades.

Durante la jornada, las instituciones de resguardo reafirmaron su deber de proteger a los ciudadanos en la región central del país, guiando sus acciones bajo la consigna: “Solo queremos salvar vidas”.

Las autoridades del SNGR informaron que los planes de reacción y monitoreo permanecerán operativos de forma continua en la entidad carabobeña. Con esta medida, los entes gubernamentales buscan que los eventos navideños en el área metropolitana se desarrollen bajo condiciones óptimas de seguridad y atención prehospitalaria.

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