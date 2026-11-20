Las labores de las Cuadrillas de Acción Inmediata (CAI) de la alcaldía de Baruta, junto con empresas privadas, permitieron recuperar 3301.90 m² de aceras con el fin de ofrecer espacios peatonales seguros a residentes y visitantes.

Miguel Castejón, autoridad única de Las Mercedes, precisó en NDP que las actuaciones ejecutadas hasta noviembre de 2026 incluyeron demoliciones, trabajos de reparación y aportes de privados.

Demoliciones y reparaciones ejecutadas

De acuerdo con los datos expuestos por Castejón, el equipo realizó 12 demoliciones que totalizaron 361.20 m² en varios puntos del municipio, entre ellos:

Avenida Río de Janeiro, en Chuao (a la altura del centro católico, del colegio y de diseño de interiores).

Polideportivo de Santa Paula.

Calles Roraima y La Glorieta, en Chuao.

Avenida Miguel Ángel, en Colinas de Bello Monte.

Bulevar de Santa Fe y calle José María Vargas, en Santa Fe.

Avenida Circunvalación del Sol, en Santa Paula y El Cafetal.

Avenida principal de Caurimare y avenida C de Caurimare.

Por otra parte, las reparaciones —que abarcaron nivelaciones, encofrado y vaciado de aceras hasta noviembre de 2026— alcanzaron 449.70 m² en lugares como calle Cristóbal Rojas en Los Naranjos de Las Mercedes, avenida Río de Janeiro, calles Roraima y La Glorieta, bulevar de Santa Fe, calle José María Vargas, avenida Miguel Ángel, polideportivo de Santa Paula, avenida Circunvalación del Sol, avenida C en Caurimare, parque San Luis Rey en El Cafetal y avenida La Guairita en Las Mercedes.

Intervenciones con empresas privadas

El balance también da cuenta de intervenciones realizadas por empresas privadas en 2941.00 m² distribuidos en nueve puntos de Las Mercedes, tales como:

Avenida Orinoco, entre Nicolás Copérnico y Perijá.

Calle California, entre Mucuchíes y Perijá.

Avenida principal con calle Monterrey.

Calle París, en los tramos entre Trinidad y Nueva York, entre Nueva York y Caroní, y entre Monterrey y Mucuchíes.

Calle Nueva York, en los tramos entre Londres y París y entre París y Madrid.

El funcionario señaló que la gestión mantiene su enfoque en elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

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