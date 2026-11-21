La cadena Riovida Supermercados anunció una nueva jornada presencial de reclutamiento laboral para este lunes 23 de noviembre de 2026 en su sucursal de la avenida Andrés Bello, a la altura de la avenida La Salle, en Caracas. La empresa realizará el proceso de selección en horario corrido, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, con el propósito de incorporar talento humano en áreas operativas, gastronómicas y de atención directa al público.

Diez cargos



De acuerdo con la convocatoria oficial de la compañía, los aspirantes pueden optar a diez cargos distintos dentro de la tienda: bartender, cajeras, seguridad, mantenimiento, pastelero, panadero, shawarmero, frutero, cocinero y ayudante de cocina. Esta oferta responde a la expansión operativa del sector de supermercados en la capital venezolana durante el último trimestre del año, período en el cual cadenas como Riovida, Río Supermarket y Forum Supermayorista activan ferias presenciales para reforzar sus plantillas ante el aumento de la demanda comercial de fin de año.

Requisitos, ubicación y horario



Para participar en la jornada, los interesados deben acudir personalmente a la sede de la avenida Andrés Bello con sus documentos en físico y en buen estado. La lista de recaudos obligatorios incluye el currículo vitae actualizado, una fotocopia a color de la cédula de identidad, una copia vigente del Registro de Información Fiscal (RIF), una referencia bancaria y un bolígrafo propio para llenar las planillas internas de postulación.



Quienes deseen ampliar detalles sobre el perfil de cada vacante o sobre futuras convocatorias pueden consultar la cuenta oficial de Instagram de la cadena.

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